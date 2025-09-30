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Galaxy Cosmos Mezz Plc: Εισροές €2,3 εκατ. από κουπόνια Galaxy IV στο α’ εξάμηνο
Αναλύσεις
18:02 - 30 Σεπ 2025

Galaxy Cosmos Mezz Plc: Εισροές €2,3 εκατ. από κουπόνια Galaxy IV στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Galaxy Cosmos Mezz Plc («Εταιρεία») ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025. Η Galaxy Cosmos Mezz Plc ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022 και από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η κατοχή και διαχείριση ποσοστών επί ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που αφορούν στα χαρτοφυλάκια Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν στην Εταιρεία από την Alpha Services and Holdings SA τον Ιούλιο του 2022.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών της περιόδου αναφοράς.

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Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2025 εκτιμήθηκε στα €4,4 εκατ. (€6,3 εκατ. για το 2024) από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών ενσωματώνοντας το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 14,43% (15,67% για το 2024) και λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κουπόνια από την τιτλοποίηση Galaxy IV μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 37% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Τα συμβατικά έγγραφα των τιτλοποιήσεων ορίζουν ότι μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του ειδικού σχεδίου «Ηρακλής», εάν κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων στα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β), οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από αρχή εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 15% ή περισσότερο από τις προϋπολογιζόμενες καθαρές εισπράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή του συνόλου (100%) των τόκων στους κατόχους των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β). Οι αναβαλλόμενοι τόκοι είναι πληρωτέοι στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β) όταν το κεφάλαιο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς A) έχει εξοφληθεί πλήρως (και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή του αναβαλλόμενου τόκου, διαφορετικά καθίστανται πληρωτέες την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β)) ή όταν η σχέση μεταξύ πραγματοποιθεισών και προϋπολογισμένων καθαρών εισπράξεων έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η πληρωμή τόκου στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy II Funding DAC, Orion Χ Securitization DAC και Cosmos Securitization DAC έχουν αναβληθεί για το 1ο τρίμηνο και 2ο τρίμηνο του 2025 και παραμένουν ανείσπρακτοι.

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι 30 Ιουνίου 2025, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια ύψους €2.314.400 σε σχέση με τις ομολογίες της Galaxy IV Funding DAC.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων των Χαρτοφυλακίων, τα οποία προετοιμάστηκαν και εφαρμόζονται από τον διαχειριστή των χαρτοφυλακίων. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

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