ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Morgan Stanley: Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη - ΑΕΠ, επενδύσεις και μείωση χρέους
Αναλύσεις
14:42 - 17 Νοε 2025

Morgan Stanley: Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη - ΑΕΠ, επενδύσεις και μείωση χρέους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει τον ρόλο της ως μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της ευρωζώνης και τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, η οποία περιγράφει ένα σενάριο σταθερότητας, διατηρήσιμης ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η χώρα «βρίσκεται σε καλό δρόμο για άλλα δύο χρόνια σταθερής οικονομικής απόδοσης», με το ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2% το 2025, 2% το 2026 και 2% το 2027, ρυθμοί που συνεχίζουν να υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Καθοριστική συμβολή της εγχώριας ζήτησης

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς. Η ιδιωτική κατανάλωση ξεκίνησε το 2025 με εντυπωσιακό ρυθμό, σημειώνοντας αύξηση 1,1% στο πρώτο εξάμηνο, χάρη στις μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (+6%) και στις αμοιβές ανά εργαζόμενο (+5%). Η οικονομολόγος της Morgan Stanley, Chiara Zangarelli, σημειώνει ότι το βελτιωμένο διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κατανάλωση και το 2026, στηρίζοντας την οικονομική μεγέθυνση.

Ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα

Η δεύτερη σημαντική συνιστώσα της ελληνικής ανάπτυξης είναι η επενδυτική δραστηριότητα, με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) να λειτουργεί ως κεντρικός μοχλός. Ο συνολικός σχεδιασμός αντιστοιχεί περίπου στο 16% του ΑΕΠ, ενώ ήδη έχουν εκταμιευθεί ποσά ίσα με 10% του ΑΕΠ (≈21 δισ. ευρώ), από τα οποία 11 δισ. αφορούν δάνεια και 10 δισ. επιχορηγήσεις.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 22% από τις αρχές του 2022 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον RRF. Η ώθηση από τα επενδυτικά έργα ενισχύει την παραγωγικότητα και το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα της χώρας.

Δημοσιονομική εξυγίανση και μείωση χρέους

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρά θετικά στοιχεία μετά την κρίση και την πανδημία. Η χώρα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% το 2024 και μείωσε τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά 55 ποσοστιαίες μονάδες από το ιστορικό υψηλό του 2020. Η ισχυρή ανάπτυξη ενίσχυσε τα φορολογικά έσοδα και επέτρεψε τη διατήρηση σταθερής δημοσιονομικής πορείας.

Η Morgan Stanley προβλέπει για το 2025 πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 1,3%, ενώ για το 2026 εκτιμά οριακό αρνητικό ισοζύγιο (-0,1%) λόγω διακριτικών μέτρων στους προϋπολογισμούς. Το 2027, το συνολικό ισοζύγιο αναμένεται ελαφρώς αρνητικό (-0,3%), με τα πρωτογενή πλεονάσματα να παραμένουν πάνω από 2,5%, επίπεδο που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Η αποκλιμάκωση του χρέους παραμένει εντυπωσιακή: από 209% του ΑΕΠ το 2020, ο δείκτης μειώνεται σε 145,6% το 2025, 137,9% το 2026 και 131,8% το 2027, στηριζόμενος στη δημοσιονομική απόδοση και το υψηλό ταμειακό απόθεμα του Δημοσίου. Το «μαξιλάρι» αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας του χρέους και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και το 2026.

Σταθερός πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός βαδίζει πλέον σε ευρωπαϊκά επίπεδα, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στο 2,4% το 2025, στο 1,9% το 2026 και στο 2,1% το 2027, προσεγγίζοντας τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ελλάδα εντάσσεται πλήρως στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον σταθερότητας τιμών, χωρίς νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η ανησυχία για πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027

Η Morgan Stanley επισημαίνει ως μοναδικό στοιχείο αβεβαιότητας τις εκλογές του 2027. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα με ποσοστά γύρω στο 30%, αλλά θα χρειαστεί 38%-40% για αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, χωρίς μπλοκ που να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία. Αν η ΝΔ δεν ενισχύσει την απήχησή της, μπορεί να χρειαστούν συνεργασίες ή επαναληπτικές εκλογές, χωρίς όμως αυτό να απειλεί τη θετική οικονομική πορεία της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 14:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο
Οικονομία

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες
Ειδήσεις

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε
Ειδήσεις

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ