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Ideal Holdings: Στις 12 Δεκεμβρίου ο προσδιορισμός δικαιούχων του ΚΟΔ
Αναλύσεις
18:15 - 08 Δεκ 2025

Ideal Holdings: Στις 12 Δεκεμβρίου ο προσδιορισμός δικαιούχων του ΚΟΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4 η Περίοδο Εκτοκισμού, από 16.06.2025 έως 15.12.2025, είναι η Παρασκευή 12 η Δεκεμβρίου 2025.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου (4 ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.772.130,47 ευρώ, ήτοι ποσό 27,8055555556 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 99.697 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργείας του Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο

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