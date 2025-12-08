Φάμελλος: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή - Προϋπόθεση η ενωτική προοδευτική απάντηση

Την ανάγκη για «ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Όπως υπογράμμισε, μόνο μέσα από ένα κοινό μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να αποτραπεί «μια τρίτη δεξιά διακυβέρνηση ή μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Η ελληνική κοινωνία ζητά ενότητα και σύγκλιση», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι όλες οι εσωτερικές πρωτοβουλίες μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα υπηρετούν αυτόν τον στρατηγικό στόχο.

Διαφωνίες με την πρόσφατη κριτική – «Επείγει η προοδευτική σύγκλιση»

Ο κ. Φάμελλος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι σε δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει αποφασίσει, τόσο στο Συνέδριο όσο και με ομοφωνίες στην Κεντρική Επιτροπή, πως το διακύβευμα είναι η διαμόρφωση μιας ενωτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης.

«Παρά τις διαφορετικές αναγνώσεις, οφείλουμε να επιμείνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «ανέδειξε τον απολογισμό μιας τίμιας κυβέρνησης» και τη σημασία της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Η παραίτηση Σουρμελίδη και ο ρόλος της “ΑΥΓΗΣ”

Αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθυντή της «ΑΥΓΗΣ», Σπύρου Σουρμελίδη, εξήγησε ότι την έκανε δεκτή «για να διασφαλιστεί πως η εφημερίδα θα εκπέμπει με ακρίβεια το μήνυμα ενότητας» του κόμματος. Τόνισε ότι δεν παρεμβαίνει στα πρωτοσέλιδα, αλλά ότι αυτή την περίοδο «προέχει η συνοχή και η κοινή πολιτική γραμμή».

Στήριξη στους αγρότες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση

Για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι «έχουν δίκαια αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν». Εξαπέλυσε παράλληλα δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση ευθύνεται για τη δραματική κατάσταση στην ύπαιθρο» και για την «αθέτηση υποσχέσεων προς τον αγροτικό κόσμο».

«Αν οι δρόμοι κλείνουν, αυτό οφείλεται στην κυβερνητική αποτυχία», δήλωσε, κάνοντας λόγο για αποτυχίες στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη βιοασφάλεια και στην προστασία των παραγωγών.

Ακρίβεια, πληθωρισμός και “υποκριτικά μέτρα”

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στα στοιχεία του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι η άνοδος στο 2,9% τον Νοέμβριο –τη μεγαλύτερη σε χώρα της Ευρωζώνης– πλήττει άμεσα τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και την ενέργεια.

Χαρακτήρισε «ανειλικρινή» την κυβερνητική ανακοίνωση περί μειώσεων σε 2.000 προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είχαν αυξηθεί πριν καταγραφούν ως μειωμένες.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης τα ρουσφέτια και όχι η ύπαιθρος»

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προτάσσει «ρουσφετολογικές πρακτικές και εξυπηρετήσεις ισχυρών συμφερόντων» εις βάρος των αγροτών και των καταναλωτών.

Τόνισε ότι η στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην ύπαιθρο, η επένδυση στο αρδευτικό δίκτυο και η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγικότητα «δεν αποτέλεσαν ποτέ προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη».