ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕΝ: Αδιανόητος αποκλεισμός της Ελλάδας από τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE
Ναυτιλία
18:05 - 08 Δεκ 2025

ΕΕΝ: Αδιανόητος αποκλεισμός της Ελλάδας από τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έντονη δυσαρέσκεια της εκφράζει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) για τον αποκλεισμό της πρότασης του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies από την επικαιροποιημένη λίστα προγραμμάτων που προωθεί η Ελλάδα προς χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE, ενός εργαλείου που έχει στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ΕΕΝ, ο φάκελος της ONEX υποβλήθηκε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της ΓΔΑΕΕ και κάλυπτε πλήρως τα κριτήρια του SAFE. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση δεν εμφανίστηκε στη λίστα των 25 προγραμμάτων, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, που διαβιβάστηκε στα Γενικά Επιτελεία.

Όπως υπογραμμίζεται, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς την Ένωση ή προς την ONEX, ούτε ζητήθηκαν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία, κάτι που η ΕΕΝ χαρακτηρίζει ως σοβαρή θεσμική απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πρόταση που έμεινε εκτός λίστας

Η ONEX είχε καταθέσει πρόταση για τρεις κατηγορίες πλοίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε υπαρκτές και δημόσια διατυπωμένες ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού:

  • Ταχέα Περιπολικά Κρούσης (ΤΠΚ)

  • Πλοία modular σχεδίασης, από OPV έως Multi Mission Corvette

  • Κανονιοφόρους

Σύμφωνα με την ΕΕΝ, οι προτάσεις αυτές ήταν πλήρως συμβατές με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, ενώ εντάσσονταν και στις κυβερνητικές προτεραιότητες για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Παράλληλα, ανταποκρίνονταν και στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας ΕΕΝ–ΕΕΛΕΑΑ της 8ης Μαΐου 2025, το οποίο είχε αναδείξει ότι η εγχώρια ναυπήγηση πολεμικών πλοίων μπορεί να γίνει 10–15% φθηνότερα και 10–20% γρηγορότερα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, ενώ ελληνικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν περίπου το 50% των οπλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της πρότασης είχαν επίσης υπογραφεί Μνημόνια Συνεργασίας με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), καθώς και με εταιρείες από ευρωπαϊκές χώρες, όπως προβλέπει το SAFE.

Ενδεικτικά, για την κατασκευή δύο κορβετών αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ, με 70% εγχώρια συμμετοχή, υπολογίζεται εγχώρια παραγωγή ύψους 700 εκατ. ευρώ και συνολικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ που μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ. Από το έργο θα δημιουργούνταν περίπου 500 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η απουσία ενημέρωσης και τα ερωτήματα

Η ΕΕΝ επισημαίνει ότι παρά τις δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας για την ανάγκη ναυπήγησης modular πλοίων στην Ελλάδα, η πρόταση της ONEX δεν καταγράφηκε ούτε ως διαθέσιμη επιλογή για ευρωπαϊκά κράτη–μέλη που αναζητούν συνεργασίες στο πλαίσιο του SAFE.

Η Ένωση τονίζει ότι ο αποκλεισμός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ειδικά όταν:

  • Προτάσεις που καλύπτουν επίσημες ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού απορρίπτονται σιωπηρά.

  • Το ΚΥΣΕΑ δεν ενημερώνεται για μια πρόταση που έχει ανακοινωθεί δημόσια.

  • Εμφανίζονται προς εξέταση προγράμματα χωρών που δεν δικαιούνται χρηματοδότησης, ενώ απουσιάζουν προτάσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια.

Η ΕΕΝ υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει μακρά εμπειρία στη ναυπήγηση πολεμικών μονάδων, από ΤΠΚ και αρματαγωγά μέχρι φρεγάτες, υποβρύχια και το μεγαλύτερο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, το ΠΓΥ «Προμηθεύς», και σημειώνει ότι είναι «αδιανόητο» να υποβαθμίζεται η εγχώρια παραγωγή σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας.

Τα πέντε ερωτήματα που ζητούν επίσημη απάντηση

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων ζητά άμεσες διευκρινίσεις για τα εξής:

  1. Γιατί δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες ενημέρωσης και αξιολόγησης;

  2. Γιατί δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από ΓΔΑΕΕ και ΓΕΝ προς ΕΕΝ και ONEX;

  3. Γιατί η πρόταση δεν καταγράφηκε ούτε ως διαθέσιμη επιλογή για ευρωπαϊκές χώρες;

  4. Ενημερώθηκε το ΚΥΣΕΑ για την υποβολή της πρότασης;

  5. Γιατί δεν ενημερώθηκε η ελληνική Βουλή για μια πρόταση που είχε παρουσιαστεί δημόσια;

Η ΕΕΝ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για όλες τις θεσμικά προβλεπόμενες ενέργειες, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της σωστής διαδικασίας και της προστασίας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα
Πολιτική

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Κεφαλογιάννης: Επενδύουμε στην πρόληψη, την τεχνολογία και την πρώιμη ανίχνευση
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Επενδύουμε στην πρόληψη, την τεχνολογία και την πρώιμη ανίχνευση

Χρηματιστήριο: Μία ανάσα από τα υψηλά έτους - Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Μία ανάσα από τα υψηλά έτους - Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco

Κατρίνης: Ζητούμενο η ενημέρωση και η διαφάνεια στα εξοπλιστικά &amp; το Safe
Πολιτική

Κατρίνης: Ζητούμενο η ενημέρωση και η διαφάνεια στα εξοπλιστικά & το Safe

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη
Ειδήσεις

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις
Πολιτική

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ