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Morgan Stanley: Οι επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών θα... ανακαλύψουν το ΧΑ το 2026
Αναλύσεις
14:51 - 17 Δεκ 2025

Morgan Stanley: Οι επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών θα... ανακαλύψουν το ΧΑ το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Morgan Stanley αναμένει πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι ένα από αυτά που θα... σκανάρουν οι επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών μέσα στο 2026.

Η αναβάθμιση του ΧΑ από τον οίκο FTSE δεν έχει ακόμα γίνει απολύτως αντιληπτή από τους επενδυτές διεθνώς, αλλά το 2026 αυτό θα αλλάξει.

Ο καταλύτης της αναβάθμισης, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά θεμελιώδη στοιχεία της Ελλάδας δικαιολογούν την αυξημένη προσοχή των επενδυτών και την ενίσχυση των εισροών, σημειώνει ο επενδυτικός οίκος. Για το 2027, πάντως, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός.

Όπως υπενθυμίζει η Morgan Stanley, ο οίκος FTSE ανακοίνωσε στις 7 Οκτωβρίου ότι το ΧΑ θα αναβαθμιστεί στις ανεπτυγμένες αγορές τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ ο STOXX έχει την Ελλάδα στην watch list του για αναβάθμιση και θα ανακοινώσει την σχετική απόφασή του τον Απρίλιο του 2026. Εάν ο STOXX αποφασίσει να αναβαθμίσει το ΧΑ, η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026. Αντίθετα, ο δρόμος για την αναβάθμιση από τον MSCI αναμένεται να είναι πιο μακρύς.

Αγαπημένη αγορά

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα είναι έτσι και αλλιώς η αγαπημένη αγορά της Morgan Stanley στην αναδυόμενη Ευρώπη, λόγω των ευνοϊκών μακροοικονομικών στοιχείων, της πολιτικής σταθερότητας και των μη απαιτητικών αποτιμήσεων.

Ο MSCI Greece έχει δώσει αποδόσεις 82% από τις αρχές του έτους σε δολαριακή βάση, τις οποίες η Morgan Stanley χαρακτηρίζει εντυπωσιακές, καθώς είναι οι καλύτερες στην κατηγορία EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και στο top 3 των μεγάλων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.

Ο οίκος δεν πιστεύει ότι οι επιδόσεις αυτές μπορούν να επαναληφθούν το 2026, αλλά θεωρεί ότι οι παράγοντες που επέδρασαν ευνοϊκά φέτος θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά και το επόμενο έτος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανθεκτικότητα στις εμπορικές εντάσεις, η πολιτική σταθερότητα, η συμπίεση του κόστους κεφαλαίου, οι φθηνές αποτιμήσεις και το momentum των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, η Ελλάδα προχωρά σε μειώσεις φόρων, κάτι που είναι σπάνιο στην Ευρώπη, σημειώνουν οι αναλυτές, προβλέποντας ότι αυτό θα στηρίξει την κατανάλωση. Περαιτέρω ώθηση στις αποδόσεις όσων επενδύουν στις ελληνικές μετοχές με δολάρια αναμένεται να δώσει η προβλεπόμενη ανοδική πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου το 2026.

Η Morgan Stanley περιμένει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το 2026-2027, δηλαδή ρυθμούς διπλάσιους σε σχέση με την Ευρωζώνη, με ώθηση από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις του ΧΑ παραμένουν φθηνές σε σχέση με την Ευρώπη, σε αντίθεση με τα κρατικά ομόλογα, που έχουν καλύψει την αντίστοιχη διαφορά.

Ο οίκος συστήνει στους πελάτες του να αποκτήσουν έκθεση στην Ελλάδα μέσω του τραπεζικού κλάδου, τον οποίο χαρακτηρίζει ελκυστικό. Εάν το discount του κλάδου έναντι της Ευρώπης εξαφανιστεί, οι μετοχές θα μπορούσαν να έχουν περιθώρια ανόδου από 29% έως 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, υπολογίζει.



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