Morgan Stanley: Αναμένονται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ και BoJ

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία των επιτοκίων από τη Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley, προβλέποντας πλέον περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών οικονομιών, η Morgan Stanley εντοπίζει ένα κοινό στοιχείο στη στάση των κεντρικών τραπεζών: η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, παρά τα διαδοχικά σοκ που έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, ενώ η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους αυξάνει τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να αποδειχθεί πιο επίμονος.

Δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Η μεγαλύτερη αλλαγή στις προβλέψεις της Morgan Stanley αφορά τη Federal Reserve. Για μεγάλο μέρος του έτους, οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούσαν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μην προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει. Μετά την αύξηση που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, η Morgan Stanley αναμένει δύο ακόμη αυξήσεις, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Μάρτιο, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%-4,50%.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει αναφερθεί στις πληθωριστικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι ακόμη επαρκώς περιοριστική. Ως εκ τούτου, η Fed φαίνεται να επανεξετάζει όχι μόνο την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και το επίπεδο αυστηρότητας της νομισματικής πολιτικής που απαιτείται ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει με διατηρήσιμο τρόπο στον στόχο.

Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει τη μεταβολή περισσότερο ως επαναπροσαρμογή της πολιτικής παρά ως θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι αγορές ενδέχεται να έχουν ήδη προεξοφλήσει μεγαλύτερο εύρος αυξήσεων από αυτό που τελικά θα πραγματοποιηθεί.

Ενεργειακό κόστος και ισχυρότερο δολάριο

Η αλλαγή των εκτιμήσεων για τη Fed έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις αγορές. Οι στρατηγικοί αναλυτές επιτοκίων της Morgan Stanley αναμένουν ότι οι επενδυτές θα αρχίσουν να προεξοφλούν νωρίτερα μια πρόσθετη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα εξετάσουν πόσο μπορεί να διατηρηθεί μια περιοριστική πολιτική χωρίς να επιβαρυνθεί σημαντικά η ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη ευαισθησία της Fed στις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την ενέργεια ενισχύει, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, το σενάριο ενός ισχυρότερου δολαρίου.

Τους προηγούμενους μήνες, η άνοδος των τιμών ενέργειας είχε λειτουργήσει υποστηρικτικά για το ευρώ, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η ΕΚΤ αντιδρούσε πιο επιθετικά από τη Fed. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση ενδέχεται πλέον να περιορίζεται.

Οι αναλυτές συναλλάγματος της Morgan Stanley εξακολουθούν, ως εκ τούτου, να τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης του δολαρίου, ιδιαίτερα έναντι του γεν.

Μία ακόμη αύξηση από την ΕΚΤ

Ανοδικά αναθεωρεί η Morgan Stanley και τις εκτιμήσεις της για την Ευρωζώνη, αν και οι πληθωριστικές πιέσεις εκδηλώνονται μέσω διαφορετικού μηχανισμού.

Η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας οδήγησε τους οικονομολόγους της τράπεζας σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, προσθέτουν πλέον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τις ανησυχίες ότι μια ακόμη ήπια σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ανάπτυξη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΚΤ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στον κίνδυνο οι υψηλότερες τιμές ενέργειας να μεταδοθούν σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Στο 1,75% τα επιτόκια της BoJ τον Μάρτιο

Διαφορετική είναι η αφετηρία της Ιαπωνίας, ωστόσο η βασική τάση εμφανίζει ομοιότητες με τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη.

Για δεκαετίες, βασική πρόκληση για την Τράπεζα της Ιαπωνίας ήταν η δημιουργία πληθωρισμού. Πλέον, όμως, οι αξιωματούχοι της ανησυχούν περισσότερο για το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να υπερβεί τον στόχο.

Μετά την αύξηση επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας, η Morgan Stanley αναμένει ότι η BoJ θα αυξήσει το επιτόκιο στο 1,5% τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια στο 1,75% τον Μάρτιο.

Όπως συμβαίνει και με τη Fed και την ΕΚΤ, η ιαπωνική οικονομία έχει απορροφήσει την αυστηρότερη χρηματοπιστωτική πολιτική καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ένα υπερβολικά υψηλό τελικό επίπεδο επιτοκίων στην Ιαπωνία, αφήνοντας περιθώριο για χαμηλότερες προσδοκίες.

Έτσι, παρότι τα ιαπωνικά επιτόκια ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, οι αναλυτές συναλλάγματος της τράπεζας εξακολουθούν να βλέπουν μια ευρύτερη τάση αποδυνάμωσης του γεν, όταν υποχωρήσουν οι προσωρινές επιδράσεις που συνδέονται με τις τοποθετήσεις των επενδυτών.

Το κοινό στοιχείο για Fed, ΕΚΤ και BoJ

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, το κοινό στοιχείο στις τρεις κεντρικές τράπεζες είναι η αλλαγή των δεδομένων γύρω από τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι δύο παράγοντες μεταβάλλουν τη συζήτηση για τη νομισματική πολιτική και αυξάνουν την πιθανότητα τα επιτόκια να παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τις αγορές, η συγκεκριμένη εκτίμηση σημαίνει ότι το 2027 μπορεί να ξεκινήσει με υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του έτους, σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley.