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Το ελληνικό αφήγημα υπόσχεται συνέχιση των θετικών επιδόσεων στα μακροοικονομικά μεγέθη και στις εταιρικές επιδόσεις
Αναλύσεις
10:37 - 02 Ιαν 2026

Το ελληνικό αφήγημα υπόσχεται συνέχιση των θετικών επιδόσεων στα μακροοικονομικά μεγέθη και στις εταιρικές επιδόσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή υποχώρηση κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση του έτους κλείνοντας στις 2120,71 μονάδες (στο +1,8% ο ΓΔ & στο -1,44% οι τράπεζες το Δεκέμβριο στο +44,3% ο ΓΔ & στο +78,37% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 148 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές οδήγησαν για ακόμη φορά το ΓΔ σε ανοδική κατεύθυνση και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2130 μονάδων καταγράφηκε από νωρίς, περί τις 11πμ. Όμως, η αντεπίθεση των πωλητών οδήγησε το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και έκλεισε μετά τις δημοπρασίες μετά από στιγμιαία διακύμανση με εναλλαγή του προσήμου του ΓΔ. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,475% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,99%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,29%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο Τιτάν (-1,32%), η Aegean (-1,25%), η Κύπρου (-0,75%), ο ΟΤΕ (- 0,53%) και η Lamda (-0,42%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+2,88%), η ΕΕΕ (+1,45%), ο Aktor (+2,08%), η ΜΟΗ (+2,01%), ο Ελλάκτωρ (+2,90%), η Optima (+1,72%), η Βιοχάλκο (+1,36%), ο ΟΠΑΠ (+1,70%) αλλά και η Real Consulting (+7,01%) και η Performance Technologies (+6,97%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 36 εκείνων που υποχώρησαν.

Το 2025 ολοκληρώθηκε με θετική επίγευση σε συνέχεια των υψηλών επιδόσεων που καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ελληνικό αφήγημα υπόσχεται συνέχιση των θετικών επιδόσεων στα μακροοικονομικά μεγέθη και στις εταιρικές επιδόσεις για το 2026, σε περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων στο διεθνές περιβάλλον και χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης του «πολιτικού κινδύνου» στο εσωτερικό.

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