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ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση η πρόσφατη τοπική κορυφή στις 2372 μονάδων.
Αναλύσεις
10:11 - 03 Φεβ 2026

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση η πρόσφατη τοπική κορυφή στις 2372 μονάδων.

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2346,72 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 453,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καθώς διατηρήθηκε η διάθεση για profit taking. Όμως, μετά τις 1μμ οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και ιδιαίτερα την Alpha Bank από κοινού με άλλα blue chips (ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Jumbo Κύπρου & Aegean) οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος καταγράφοντας μάλιστα στις δημοπρασίες το υψηλό ημέρας (ισοφάριση ιστορικά υψηλού 16ετίας).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών διαμορφώνονταν στο 3,370% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,56%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+6,17%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,57%), η Optima (+2,19%), o ΟΠΑΠ (+3,76%), ο ΟΤΕ (+2,73%), η Κύπρου (+1,28%), η Aegean (+1,34%) αλλά και ο Αβαξ (+1,48%), η Τζιρακιάν (+26,06%, με πακέτα το 6,5%) και η Lavipharm (+9,18%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,63%), η Lamda (-0m85%), η Helleniq Energy (-0,77%), η Metlen (-2,22%), η ΕΥΔΑΠ (-0,77%) και ο Φουρλής (-2,38%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.

Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η εβδομάδα, ωστόσο πολύ γρήγορα οι αγοραστές πήραν τα ηνία της πορείας του δείκτη στα χέρια τους. Πλησιέστερη αντίσταση η πρόσφατη τοπική
κορυφή στις 2372 μονάδων. Ανοδική κίνηση των δεικτών στη Wall Street, νέα πτώση στο χρυσό και στο πετρέλαιο.

Intesa Sanpaolo: Ξεκινάει κάλυψη στις τράπεζες. Οι τιμές-στόχοι είναι για την Πειραιώς €10,6 με περιθώριο ανόδου 22%, τη Eurobank €4,9 με περιθώριο ανόδου 17%, την Alpha Βank €4,7 με περιθώριο ανόδου 16% και την Εθνική Tράπεζα €15,4 με περιθώριο ανόδου 1,2%.

Profile: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της βρετανικής Contemi, στα €3,8 εκατ. το τίμημα.

Εξάρχου: Πραγματικότητα ο Κάθετος Διάδρομος, μεγάλα τα οφέλη για Ελλάδα. «Είναι υποχρέωση της Ε.Ε. να υποστηρίξει σε όλα τα επίπεδα τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, εάν θέλει να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα συνέπειας μεταξύ λόγων και πράξεων για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου», τονίζει ο CEO της Atlantic See LNG Trade.


Όμιλος ΤΙΤΑΝ: ολοκλήρωσε την εξαγορά της Vracs de L’Estuaire, μιας εδραιωμένης εταιρίας τσιμεντοειδών στη Βόρεια Γαλλία με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων ενισχύοντας τη δέσμευσή του για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων του στη γαλλική αγορά και για επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029».

Πειραιώς: Ισχυρό φίνις στο 2025, πάνω από 3,5 δισ. ευρώ η καθαρή πιστωτική επέκταση. Σήμα για ισχυρή πιστωτική επέκταση, σταθερά έσοδα από τόκους και μεγάλη άνοδο στα έσοδα από προμήθειες στο Q4.


Δείκτης PMI της S&P Global: ο ελληνικός τομέας μεταποίησης ξεκίνησε το 2026 σε θετικό κλίμα, λόγω του ταχύτερου ρυθμού αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών. Κλείνοντας στις 54.2 μονάδες τον Ιανουάριο κατέγραψε τιμή υψηλότερη από τις 52.9 μονάδες του Δεκεμβρίου 2025.

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