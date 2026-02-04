ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
BofA: Στην 4η θέση των αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα - Ξεχωρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών
Αναλύσεις
15:35 - 04 Φεβ 2026

BofA: Στην 4η θέση των αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα - Ξεχωρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές εισροές κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές αναμένει για το 2026 η Bank of America (BofA), με το ελληνικό Χρηματιστήριο να ξεχωρίζει στην περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), σύμφωνα με νέα ανάλυσή της. Παρότι οι έντονες εισροές ενδέχεται να συνοδευτούν από βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, η συνολική εικόνα για το 2026 παραμένει θετική, καθώς η περιοχή αναμένεται να ωφεληθεί από την προβλεπόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η EEMEA συγκαταλέγεται στις πλέον ευνοημένες κατηγορίες ενεργητικού σε ένα περιβάλλον πτωτικού δολαρίου, με την BofA να εκτιμά ότι το αμερικανικό νόμισμα θα υποχωρήσει έναντι του ευρώ έως τα επίπεδα του 1,22 μέχρι το τέλος του 2026.

Στην τέταρτη θέση η Ελλάδα

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των αγορών της EEMEA, βελτιώνοντας τη θέση της σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τη BofA, αποτελεί μία από τις λίγες αγορές της περιοχής που διατηρούν «overweight» τοποθετήσεις από διεθνή funds αναδυόμενων αγορών, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακόμη και εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θετική τροχιά τόσο σε επίπεδο αποτιμήσεων όσο και σε όρους προοπτικών κερδοφορίας και οικονομικής δυναμικής, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των πλέον ελκυστικών αγορών της περιοχής.

Η κατάταξη βασίζεται σε έξι ποσοτικά κριτήρια, αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορική τους διακύμανση, προοπτικές κερδοφορίας, δυναμική τιμών και κερδών, μερισματικές αποδόσεις και περιθώριο αύξησης τοποθετήσεων από τα Global EM funds. Στον σταθμισμένο μέσο όρο των παραπάνω, η Ελλάδα συγκεντρώνει σκορ 63 μονάδων, ισότιμα με την Τουρκία και οριακά πίσω από την Ουγγαρία και τη Νότια Αφρική.

Σε επίπεδο κατάταξης, η Τουρκία ανέβηκε στην τρίτη θέση, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επενδυτικών τοποθετήσεων και των προοπτικών κερδοφορίας, ενώ η Σαουδική Αραβία ενισχύθηκε χάρη στις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις. Αντίθετα, η Πολωνία και η Τσεχία εμφανίζουν υψηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της EEMEA.

Η Νότια Αφρική παραμένει κυρίαρχη στη λίστα των 20 κορυφαίων μετοχών της περιοχής, με 12 εταιρείες να προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα, ενώ ακολουθεί η Τουρκία. Στον αντίποδα, η λίστα των 20 λιγότερο ελκυστικών μετοχών επικεντρώνεται κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στις χώρες του Κόλπου, χωρίς να παρατηρείται σαφής κλαδική συγκέντρωση.

Συνολικά, η περιοχή EEMEA καταγράφει ιστορικά υψηλές εισροές κεφαλαίων ενόψει του 2026, με όλες τις αγορές να προσελκύουν σταθερά επενδυτικά κεφάλαια. Η συνολική τοποθέτηση παραμένει ουδέτερη, με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα να ξεχωρίζουν ως βασικές αγορές υπέρβασης, ενώ η Σαουδική Αραβία παραμένει η κύρια αγορά υποεπένδυσης.

Τέλος, οι επενδυτές συνεχίζουν να αυξάνουν την έκθεσή τους στην Πολωνία, ενώ μειώνουν τις θέσεις τους σε αγορές όπως η Νότια Αφρική και η Ουγγαρία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους
Οικονομία

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου
Οικονομία

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα
Πολιτική

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία
Πολιτική

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ