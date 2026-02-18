ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Goldman Sachs: Διαχειρίσιμες από τις ελληνικές τράπεζες οι συνέπειες του Άρειου Πάγου για τους τόκους
Αναλύσεις
12:54 - 18 Φεβ 2026

Goldman Sachs: Διαχειρίσιμες από τις ελληνικές τράπεζες οι συνέπειες του Άρειου Πάγου για τους τόκους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις ελληνικές τράπεζες, καθώς η πλειονότητα αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και έχει μεταφερθεί εκτός ισολογισμών.

Η Goldman Sachs και ο αναλυτής Benjamin Caven-Roberts σχολίασαν σε ειδικό report (17/2) τις συνέπειες της απόφασης του Άρειος Πάγος στις 5 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν θα υπολογίζονται πλέον επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως συμβαίνει στα συμβατικά δάνεια, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλλει ο δανειολήπτης. Η αλλαγή αυτή μειώνει το αναμενόμενο συμβατικό επιτοκιακό έσοδο των τραπεζών.

Η πλήρης απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, και παραμένει ασαφές αν θα εφαρμοστεί αναδρομικά ή μόνο για μελλοντικά δάνεια. Σε περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να περιοριστεί, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων δεν φέρει τόκο στα πρώτα χρόνια μετά τη ρύθμιση. Επιπλέον, διαφοροποιήσεις ενδέχεται να προκύψουν σε περιπτώσεις θανόντων δανειοληπτών, συνοφειλετών ή εγγυητών.

Τα δάνεια και η έκθεση των τραπεζών

Το συνολικό ύψος των δανείων του νόμου Κατσέλη εκτιμάται μεταξύ 6 και 13 δισ. ευρώ, καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Ωστόσο, η πλειονότητα των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και μεταφερθεί εκτός ισολογισμών μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», που δημιουργήθηκε το 2019 για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με κρατική εγγύηση στις ανώτερες ομολογίες.

Ως αποτέλεσμα, η καθαρή έκθεση των τραπεζών παραμένει σημαντικά χαμηλότερη και ο πιθανός αντίκτυπος της απόφασης θεωρείται διαχειρίσιμος, παρά την αβεβαιότητα των τεχνικών λεπτομερειών. Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αποτιμήσεις και συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τον τραπεζικό κλάδο και ενσωματώνει την εξέλιξη στις αποτιμήσεις της:

  • Eurobank: τιμή στόχου €5,00 ανά μετοχή, πολλαπλασιαστής κερδών 10,5 φορές για τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, σύσταση αγοράς.
  • Τράπεζα Πειραιώς: τιμή στόχου €10,50, πολλαπλασιαστής 10,25 φορές, σύσταση αγοράς.
  • Alpha Bank: τιμή στόχου €5,10, πολλαπλασιαστής 10,0 φορές, σύσταση αγοράς.
  • Εθνική Τράπεζα: τιμή στόχου €16,75, πολλαπλασιαστής 11,25 φορές, σύσταση ουδέτερη.

Κίνδυνοι για τις αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι βασικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποτιμήσεις περιλαμβάνουν:

  • Χαμηλότερη πιστωτική επέκταση
  • Συμπίεση καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων
  • Αύξηση λειτουργικών δαπανών ή πιστωτικών ζημιών
  • Ασθενέστερη δημιουργία κεφαλαίου και διανομές προς μετόχους

Παρά τις αβεβαιότητες, ο οίκος αξιολογεί την επίδραση της δικαστικής απόφασης ως διαχειρίσιμη και παραμένει αισιόδοξος για την πορεία των ελληνικών τραπεζών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Πολιτική

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα
Ειδήσεις

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες
Πολιτική

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ