Bank of America για ελληνικές τράπεζες: Ανάπτυξη EPS, «beat and raise» & νέες τιμές στόχοι
13:42 - 25 Φεβ 2026

Bank of America για ελληνικές τράπεζες: Ανάπτυξη EPS, «beat and raise» & νέες τιμές στόχοι

Reporter.gr Newsroom
Η Bank of America προβλέπει ευρείες αναβαθμίσεις των EPS για τις ελληνικές τράπεζες, ενόψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, χάρη στην άνοδο του καθαρού εισοδήματος από τόκους (NII), σε θετική έκπληξη στα έσοδα από προμήθειες, συγκρατημένη αύξηση κόστους έως 5% και 5-10 μονάδες βάσης χαμηλότερου κόστους κινδύνου (CoR).

Οι τράπεζες φαίνεται να εφαρμόζουν στρατηγική «υπεραπόδοσης και αναβάθμισης» (beat and raise) στο NII, υπερβαίνοντας τις ήδη υψηλές εκτιμήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA, το περιθώριο θετικής έκπληξης πιθανότατα θα προέλθει από προμήθειες, CoR και επιστροφές κεφαλαίου.

Υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου

  • Εθνική Τράπεζα: +10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, συν ειδικό μέρισμα
  • Alpha & Eurobank: +5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
  • Πειραιώς: +5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το 2027

Μετά την ισχυρή ανατιμολόγηση του κλάδου τον Ιανουάριο και τη διόρθωση τον Φεβρουάριο (ο κλάδος παραμένει +9,5% από την αρχή του έτους), η αγορά θα εστιάσει κυρίως σε:

  • Αναβαθμίσεις EPS στα ενημερωμένα στρατηγικά σχέδια, με πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων (η Alpha και η Πειραιώς αναθεωρούν τους στόχους για το 2026, οι υπόλοιπες τράπεζες στα Capital Markets Days).
  • Ενίσχυση επιστροφών κεφαλαίου λόγω βελτιωμένης ποιότητας κεφαλαίων.

Τα τριμηνιαία μεγέθη αναμένεται να περάσουν σε δεύτερη μοίρα, με σαφή καμπή στο NII (με την Εθνική σταθερή) και ισχυρή πιστωτική επέκταση, με όλες τις τράπεζες να υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του 2025, εν μέρει λόγω προώθησης έργων υποδομών του 2026 στο 4ο τρίμηνο 2025.

Ευρείες αναβαθμίσεις EPS στα νέα στρατηγικά πλάνα

Τα στρατηγικά πλάνα (συμπεριλαμβανομένων των Capital Markets Days Alpha και Πειραιώς) αναμένεται να προβλέπουν διψήφια αύξηση EPS (μέσος όρος κλάδου), με βασικούς μοχλούς:

  • Υψηλότερο NII: περίπου 5,5% μέσος ετήσιος ρυθμός 3ετίας, μετά την καμπή στο 4Q25, με πιστωτική επέκταση >9% CAGR 3ετίας.
  • Άνοδος προμηθειών: >9% CAGR 3ετίας λόγω ενίσχυσης asset management/ασφαλιστικών προϊόντων και χορηγήσεων.
  • Μείωση CoR: 5-10 μ.β. χαμηλότερο, χάρη στη μείωση αναγκών κάλυψης και επαναδιαπραγματεύσεις αμοιβών διαχείρισης NPEs.
  • Συγκρατημένη αύξηση κόστους: έως 5% ετησίως, παρά πιθανές επενδύσεις σε IT.

Η στρατηγική «beat and raise» επιτρέπει περιθώριο ανόδου από προμήθειες, CoR και διανομές κεφαλαίου, ενώ οι περισσότερες θετικές τάσεις για NII έχουν ήδη ενσωματωθεί στις υψηλές εκτιμήσεις της αγοράς.

Προσδοκίες επιστροφών κεφαλαίου

Η ισχυρή κερδοφορία και η ομαλή απόσβεση DTC δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιταχύνουν τις επιστροφές κεφαλαίου. Αναλυτικά για:

Εθνική Τράπεζα

+5 π.μ. payout 2025 (στο 65%) με επιπλέον ειδικό μέρισμα €350 εκατ.

+10 π.μ. ετησίως από το 2026, φθάνοντας το 95% το 2028, με κεφαλαιακό «μαξιλάρι» ~3 π.μ. για εξαγορές.

Alpha & Eurobank

+5 π.μ. στο payout 2025 (στο 55%) και ετήσιες αυξήσεις 5 π.μ. στη συνέχεια.

Πειραιώς

payout 50% για 2025/26 λόγω ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με αυξήσεις 5 π.μ. ετησίως από το 2027.

Eurobank – Κορυφαία επιλογή για το 2026

Τρεις βασικοί καταλύτες ενισχύουν την Eurobank ως κορυφαία επιλογή σύμφωνα με την BofA:

1ον. Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά

2ον. Ένταξη Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη

3ον. Ένταξη Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν

Επιπλέον θεμελιώδη:

  • Υψηλότερο NIM και ανάπτυξη από επέκταση σε Κύπρο και Βουλγαρία
  • Διαφοροποίηση εσόδων σε wealth management και ασφάλειες ζωής
  • Συνέργειες από εξαγορές
  • Περιθώριο ανόδου NII λόγω πιστωτικής ανάπτυξης και χαμηλότερου κόστους καταθέσεων
  • Αποτίμηση: 1,3x P/TBV

Τιμές-στόχοι και συστάσεις

Eurobank: «Buy», στόχος €5,54 (από 5,64€), περιθώριο ανόδου 45%

Alpha Bank: «Buy», στόχος €4,41 (από 4,12€), περιθώριο +22%

Τράπεζα Πειραιώς: «Buy», στόχος €9,86 (από 8,85€), περιθώριο +26%

Εθνική Τράπεζα: «Neutral», στόχος €14,78 (από 13,88€), περιθώριο +8%

