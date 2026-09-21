BofA: «Ψαλιδίζει» τις προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων

Οι αγορές μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων, ιδιαίτερα στις οικονομίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Morning Market Tidbits της BofA Global Research.

Η αμερικανική τράπεζα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι για τις δικές της προβλέψεις αναφορικά με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, εκτιμά ότι αργά ή γρήγορα οι αγορές θα προσαρμοστούν σε ένα σενάριο που θα προβλέπει λιγότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Η BofA για την πορεία των επιτοκίων

Στις ΗΠΑ, η Federal Reserve προχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, σε αύξηση των επιτοκίων, συνοδεύοντας την απόφαση με επικοινωνιακή γραμμή που ήταν αισθητά πιο αυστηρή. Όπως επισημαίνει η BofA, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, κινήθηκε ουσιαστικά στη βάση όσων είχε προαναγγείλει στο Τζάκσον Χολ, παρουσιάζοντας την απόφαση ως μέρος μιας διαδικασίας «απόσυρσης της διευκολυντικής πολιτικής».

Κατά την εκτίμηση της BofA, η συγκεκριμένη αύξηση ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα χαλαρές, η οικονομία καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα και ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Για το επόμενο διάστημα, η τράπεζα προβλέπει δύο ακόμη αυξήσεις συνολικού ύψους 50 μονάδων βάσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει περίπου 75 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεων. Με βάση αυτή την απόκλιση, η BofA θεωρεί ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες σημαντικές ανατροπές στα δεδομένα, ο κύκλος των αυξήσεων έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις τιμές των αγορών.

Τι συμβαίνει εκτός ΗΠΑ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες, καθώς η BofA εκτιμά ότι οι επενδυτές έχουν τιμολογήσει περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από όσες τελικά είναι πιθανό να υλοποιήσουν οι κεντρικές τράπεζες.

Η απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών της αγοράς και των εκτιμήσεων της BofA είναι, σύμφωνα με την τράπεζα, ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας του Καναδά, σε σύγκριση με τη Federal Reserve.

Οι αναλυτές της Bank of America δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες κινήσεις νομισματικής σύσφιγξης και από τις συγκεκριμένες κεντρικές τράπεζες. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που είχαν διαμορφωθεί κατά την περίοδο της ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Ως εκ τούτου, εκτιμούν ότι οι προσδοκίες των αγορών σχετικά με την έκταση του νέου κύκλου αυξήσεων επιτοκίων ενδέχεται τελικά να είναι υπερβολικά επιθετικές και να χρειαστούν αναπροσαρμογή προς τα κάτω.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται και οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Όστιν Γκούλσμπι, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αμερικανική νομισματική πολιτική.