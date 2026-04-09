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ΧΑ: «Σήματα» για τη μετάβαση της αγοράς σε risk-on
Αναλύσεις
10:15 - 09 Απρ 2026

ΧΑ: «Σήματα» για τη μετάβαση της αγοράς σε risk-on

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ανοδική κίνηση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή (8/4) συνεδρίαση, κλείνοντας στο υψηλό των 2.285,92 μονάδων με άλμα +6,58%, σηματοδοτώντας ένα από τα εντονότερα ανοδικά ξεσπάσματα των τελευταίων μηνών και επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση της αγοράς σε καθεστώς risk-on.  

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη αγοραστική δυναμική καθ’ όλη τη διάρκειά της, με το Χ.Α. να αντιδρά ισχυρά στη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδηγώντας σε καθολική ενίσχυση των τίτλων.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τα 503 εκατ. ευρώ και φθάνοντας περίπου τα 525,4 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την έντονη δραστηριότητα και την ισχυρή επιστροφή ρευστότητας στην αγορά.

Η αγορά κατέγραψε αντίδραση άνω των 280 μονάδων από τα χαμηλά των περίπου 1.998 μονάδων, ενισχύοντας περαιτέρω το θετικό momentum.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου, εκτινασσόμενος κατά +10,71% και κλείνοντας στις 2.650,62 μονάδες. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά +7,03% στις 5.828,97 μονάδες, ενώ ο Mid Cap κατέγραψε άνοδο +3,40% στις 2.746,35 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE Large Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 5.828,97 μονάδες και ο FTSE Mid Cap στις 2.746,36 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν η ΑΛΦΑ (+13,06%), η ΠΕΙΡ (+12,00%) και η ΕΛΧΑ (+11,94%). Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν τα ΕΛΠΕ (-2,02%), η ALWN (-0,66%) και η MOH (-0,36%).

Απολογιστικά, 123 μετοχές κατέγραψαν άνοδο, έναντι μόλις 9 εκείνων που υποχώρησαν, επιβεβαιώνοντας την καθολική επικράτηση των αγοραστών στη συνεδρίαση.

Επιχειρηματικά Νέα

Prodea: Στα 531,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα EBITDA, με τη διοίκηση να προτείνει μέρισμα 420 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε οριακά στα 222 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε 453,2 εκατ. ευρώ για το 2025. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε στα 5,44 ευρώ ανά μετοχή.

Premia Properties: Δωρεάν διάθεση περίπου 432 χιλ. μετοχών σε στελέχη, εκ των οποίων 254 χιλ. αφορούν τον CEO, στο πλαίσιο επιβράβευσης και ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας.

Μπλε Κέδρος: Προχώρησε σε αγορά ακινήτου αξίας 695 χιλ. ευρώ, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται πλέον σε 43 ακίνητα συνολικής αξίας 110,9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά real estate.

CrediaBank: Η διοίκηση εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών και περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς bancassurance και asset management, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Βογιατζόγλου Systems: Η Νίνα Βογιατζόγλου μείωσε τη συμμετοχή της στο 11,99%, μέσω μεταβίβασης 250.350 μετοχών σε συνδεδεμένο πρόσωπο.

Metlen: EBITDA στα 753 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι 1.080 εκατ. ευρώ το 2024 και προτεινόμενο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 7,1 δισ. ευρώ (+25%), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 314 εκατ. ευρώ έναντι 615 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, οι στρατηγικές επενδύσεις του ομίλου εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, παρά τις επιμέρους πιέσεις στην κερδοφορία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 10:26
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