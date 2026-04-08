Βρεττού (CrediaΒank): Ψήφος εμπιστοσύνης η ΑΜΚ - Πιθανή μία εξαγορά μικρότερης τράπεζας

Τις νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, εισήγαγε τη Μ. Τετάρτη (8/4) στο Χρηματιστήριο Αθηνών η CrediaΒank.

Η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, απορροφήθηκε κατά 80% από ξένους θεσμικούς επενδυτές, με τη διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, να κάνει λόγο για «ψήφο εμπιστοσύνης».

«Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, να διευρύνουμε τη μετοχική μας βάση προσελκύοντας πλέον και διεθνή κεφάλαια, αλλά και να θωρακίσουμε την Τράπεζα απέναντι σε κάθε δυσκολία και κραδασμό που μπορεί να προέλθει από το εξωτερικό περιβάλλον», ανέφερε η κα. Βρεττού.