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ΧΑ: Η ανάκτηση των 2200 μονάδων ο άμεσος άθλος που καλείται να επιτελέσει ο ΓΔ
Αναλύσεις
10:19 - 04 Μάι 2026

ΧΑ: Η ανάκτηση των 2200 μονάδων ο άμεσος άθλος που καλείται να επιτελέσει ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,55% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2188,68 μονάδες (στο +5,99% ο ΓΔ & στο +7,09% οι τράπεζες στο μήνα, στο -1,41% ο ΓΔ & στο -4,15% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +3,21% ο ΓΔ & στο +6,9% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε ψηλότερα στα 285,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές διατήρησαν την υπεροπλία ως τις 3.30μμ με οδηγό επιλεγμένα blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, Cenergy).

Όμως, οι πωλητές υπερίσχυσαν στη συνέχεια και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και Allwyn στις δημοπρασίες οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,851% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,49%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-3,10%) να υποαποδίδει.
Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-1%), η Optima (-1,22%), η Allwyn (-4,72%), ο Ελλάκτωρ (-1,79%), ο Τιτάν (-1%), η Aegean (-2,87%), ο Φουρλής (-1,94%) και ο ΟΛΠ (-1,56%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2%), η Helleniq Energy (+2,45%), η ΕΕΕ (+1,95%), η ΜΟΗ (+3,83%), η Cenergy (+2,76%), η Metlen (+1,80%) αλλά και ο Καρέλια (+3,05%) με την Αβαξ (+2,35%). Απολογιστικά, 51 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι
61 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Κριστίν Λαγκάρντ προϊδέασε με τη ρητορική της για πιθανή αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Προς το παρόν, παρέμειναν αμετάβλητα με το σκηνικό στη Μ. Ανατολή να μην αποκλείει διακοπή της εκεχειρίας.

Η ανάκτηση των 2200 μονάδων ο άμεσος άθλος που καλείται να επιτελέσει ο ΓΔ με τις 2202 μονάδες να αποτελεί την πλησιέστερη αντίσταση.

Επιχειρηματικά νέα

Εισηγμένες: Η αθροιστική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα €12,17 δις. το 2025, +12,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2024.

Jumbo: Σύσταση «Buy» διατηρεί η Eurobank Equities για τη μετοχή, μειώνοντας ωστόσο την τιμή- στόχο στα 32 ευρώ από 33,4 ευρώ.

Λάμψα: Οι Πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 126.097 χιλ., +3%. Αποτελέσματα π.φ. ήταν € 24.476 χιλ., έναντι κερδών € 26.600 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2024.

Όμιλος Aktor: Έσοδα 1,4 δισ. ευρώ, 207 εκατ. τα pro forma EBITDA. Υψηλό ανεκτέλεστο, με νέα έργα 1 δισ. ευρώ. Συμφωνίες για πώληση LNG που από το 2030 θα παράγουν ισχυρά έσοδα.

Φαίς: Οι δημοσιευμένες πωλήσεις για το 2025 ανήλθαν στα € 226 εκ. +7% περίπου. Τα αναπροσαρμοσμένα Κέρδη μ.φ. του 2025 ανέρχονται σε € 15,6 εκ., +11%. Διανομή μερίσματος ύψους € 0,155 ανά μετοχή.

ΕΥΔΑΠ: Ο Κ.Ε. διαμορφώθηκε στα € 364,7 εκ., -2,4%. Ζημιές 21,3 εκ. ευρώ, επηρεάστηκαν από την ετεροχρονισμένη εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες. Προς επιτάχυνση επενδύσεων.

Κορδέλλος: Ο Κ.Ε. ανήλθε σε € 46.997 χιλ., +6%. Τα κέρδη μ.φ. διαμορφώθηκαν σε € 87,4 χιλ. έναντι ζημίας € -814 χιλ. το 2024.

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 7,2% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο. Άλμα 8,3% στις τιμές παραγωγού της βιομηχανίας τον Μάρτιο.

Eurostat: Στο 4,6% εκτιμά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο. Στο 3,0% στην ευρωζώνη από 2,6% πριν.

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