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Ρούτε: Η Ευρώπη έλαβε το μήνυμα Τραμπ - Οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται
Ειδήσεις
10:11 - 04 Μάι 2026

Ρούτε: Η Ευρώπη έλαβε το μήνυμα Τραμπ - Οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά κράτη «έχουν λάβει το μήνυμα» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πλέον διασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε τη Δευτέρα (4/5) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ορισμένα κράτη του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Σε μια ακόμη ένδειξη της δυσαρέσκειάς του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή (1/5) σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

«Τώρα διασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται», πρόσθεσε.

Η Ισπανία, έχει δηλώσει από τη μεριά της ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, ο Ρούτε ανέφερε ότι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, υλοποιούν τα αιτήματα για τη χρήση βάσεων και άλλης υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι «όλο και περισσότερα» ευρωπαϊκά κράτη τοποθετούν εκ των προτέρων μέσα, όπως ναρκαλιευτικά και πλοία εκκαθάρισης ναρκών, κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμα για μια «επόμενη φάση».

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