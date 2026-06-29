Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

Στα «πράσινα» επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις και εβδομαδιαίες απώλειες 1,08%, με τις διεθνείς αγορές, την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την ολοκλήρωση του α’ εξαμήνου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (29/6) ο ΓΔ ενισχύεται κατά 0,7% στις 2.466,55 μονάδες, έχοντας ήδη καταγράψει υψηλό στις 2.469,89 και χαμηλό στις 2.459,69 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης «παίζει» στις 6.253,85 με +0,81% και ο τραπεζικός δείκτης – που την περασμένη εβδομάδα είχε υποχωρήσει κατά 4% – κερδίζει σήμερα 1,61% στις 2.778,250 μονάδες.

Στα επιμέρους, η Alpha Bank ενισχύεται κατά 1,79%, η Eurobank κερδίζει 1,13%, η Τράπεζα Πειραιώς 1,96% και η ΕΤΕ 2,2%. Η Credia επίσης κινείται στα «πράσινα» με +1,03% και η Optima Bank βρίσκεται στο +0,5%.

Την ίδια ώρα, κέρδη 1,53% σημειώνει η Lamda Development και 1,13% η Metlen, ενώ η ΤΙΤΑΝ ενισχύεται κατά 1,35% και η Viohalco κατά 1,85%.

Προς ρεκόρ ακόμη οδεύουν οι Coca Cola HBC, ΟΤΕ και Aktor.

Για τον ΓΔ, με τη θετική τάση να παραμένει ενεργή, η πρώτη στήριξη τοποθετείται στις 2.440–2.450 μονάδες και η κύρια αντίσταση στις 2.500–2.510 μονάδες. Παράλληλα, για τον FTSE/ATHEX Large Cap η στήριξη εντοπίζεται στις 6.180–6.220 μονάδες και η αντίσταση στις 6.330–6.400 μονάδες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο, μεταξύ άλλων, στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, με την παύση των εχθροπραξιών να λειτουργεί ως καταλύτης για τις αγορές.

Γενικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και έχει βγάλει άμυνες, με τον Ιούνιο να αποτελεί έναν θετικό μήνα παρά τις πιέσεις, καθώς ο ΓΔ καταγράφει μέχρι σήμερα συνολικά κέρδη 3,2% και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 17ετίας των 2.500 μονάδων.

Στα επιχειρηματικά νέα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς των Αττικών Πολυκαταστημάτων (Attica) με την τελική τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο ανώτατο όριο του εύρους που είχε τεθεί μεταξύ 3 και 3,2 ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε περίπου 66 εκατ. προσφερόμενες μετοχές, συνολικής αξίας 212 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,9 φορές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Η Fourlis μπαίνει στη σημερινή συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή), με ημερομηνία καταβολής στις 3 Ιουλίου.

Παράλληλα, η Alter Ego Media «κόβει» μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ποσό διανομής στα 1,75 εκατ, ευρώ και την καταβολή να ξεκινά στις 27 Ιουλίου.

Χωρίς δικαίωμα θα διαπραγματευτεί αύριο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Safe Bulkers ύψους 0,06 δολαρίων ανά μετοχή.