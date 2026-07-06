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Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90
Αναλύσεις
12:09 - 06 Ιουλ 2026

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

Reporter.gr Newsroom
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Η Optima Bank, σε ανάλυσή της για τη HELLENiQ ENERGY, σημειώνει ότι ο κλάδος της διύλισης έχει ήδη καταγράψει ένα ιδιαίτερα ισχυρό εξάμηνο, με υψηλά περιθώρια και αυξημένη κερδοφορία, καθώς η περιορισμένη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ενισχύσει τις πιέσεις στην πλευρά της προσφοράς. Η πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν επιδείνωσε περαιτέρω τις ανισορροπίες στην αγορά, οδηγώντας σε έντονη άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ειδικά για το ντίζελ και τα καύσιμα αεροπορίας.  

Μετά την κατάπαυση του πυρός, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν γρήγορα στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, ενώ τα περιθώρια κέρδους υποχώρησαν εν μέρει, παραμένοντας όμως σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η τράπεζα εκτιμά ότι η χαμηλότερη παγκόσμια διυλιστική παραγωγή μέσα στο έτος, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων που θα χρειαστούν χρόνο για να αναπληρωθούν, θα συνεχίσει να στηρίζει τα περιθώρια για μεγαλύτερο διάστημα από το αρχικά αναμενόμενο.

Παράλληλα, η επανέναρξη της ομαλής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και η σταθεροποίηση της τροφοδοσίας αργού έχουν επιτρέψει την εξασφάλιση πιο ευνοϊκών εκπτώσεων στις προμήθειες πετρελαίου, σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες όπου οι αγορές γίνονταν με επιπλέον κόστος. Αυτό ενισχύει περαιτέρω τα βασικά περιθώρια διύλισης αναφοράς.

Με βάση εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσει μικρή μείωση το 2026, ενώ η προσφορά προβλέπεται να υποχωρήσει σημαντικά περισσότερο. Για το 2027, εκτιμάται ανάκαμψη της ζήτησης και ταυτόχρονη ισχυρή αύξηση της προσφοράς.

Στις προβλέψεις της, η Optima Bank έχει ενσωματώσει αύξηση των περιθωρίων διύλισης για το 2026, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή της εταιρείας θα είναι χαμηλότερη λόγω προγραμματισμένων και εκτεταμένων εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το δίκτυο λιανικής της, αυξάνοντας τα ιδιόκτητα πρατήρια και εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως καύσιμα υψηλών οκτανίων, αλλά και σε συμπληρωματικές πωλήσεις εκτός καυσίμων.

Στον τομέα των πετροχημικών, η προηγούμενη περίοδος υπερπροσφοράς που είχε πιέσει έντονα τα περιθώρια, ιδίως στο πολυπροπυλένιο, φαίνεται να δίνει τη θέση της σε ανάκαμψη, η οποία ενισχύεται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Για τα επόμενα χρόνια αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, καθώς η προσφορά θα παραμείνει πιο περιορισμένη.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW παραμένει σταθερός, με επέκταση κυρίως σε αγορές της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Παράλληλα, η δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και της ευέλικτης παραγωγής ενισχύεται μέσω της ENERWAVE.

Οι δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο, με πιθανή απόφαση για δοκιμαστική γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 να τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2027.

Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται σε συνδυασμό προεξόφλησης ταμειακών ροών και συγκριτικών δεικτών, με διαφορετικούς πολλαπλασιαστές για κάθε βασικό τομέα δραστηριότητας. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε αναθεωρημένη τιμή-στόχο στα 12,90 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση, και σε αναβάθμιση της σύστασης σε «Αγορά».

Η μετοχή εμφανίζεται να διαπραγματεύεται με χαμηλούς δείκτες αποτίμησης σε σχέση με τον κλάδο, ενώ οι εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη προβλέπουν ισχυρά λειτουργικά κέρδη, θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και σταδιακή μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, αναμένεται σταθερή μερισματική πολιτική με αυξανόμενες διανομές τα επόμενα χρόνια.

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