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H HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 18η χρονιά τη νέα γενιά
Επιχειρήσεις
16:35 - 29 Σεπ 2026

H HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 18η χρονιά τη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom

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Η HELLENiQ ENERGY, μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης «Empowering Youth», συνεχίζει και φέτος - για 18η συνεχή χρονιά - να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, επιβραβεύοντας τους αριστούχους απόφοιτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στους όμορους Δήμους όπου διατηρεί τις εγκαταστάσεις της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει και να ενθαρρύνει τους νέους στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής τους διαδρομής. Πλέον, έχει μετατραπεί σε θεσμό για τους μαθητές του Θριασίου Πεδίου (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων), της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Δήμοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης Δέλτα, , Ελευθερίθου Κορδελιού-Εύυόσμου) και του Δήμου Κοζάνης.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα, η HELLENiQ ENERGY έχει επιβραβεύσει περισσότερους από 6.000 αριστούχους αποφοίτους από πάνω από 60 Λύκεια, που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αποδεικνύοντας τη βούλησή της να σταθεί αρωγός στους νέους που επιθυμούν να προοδεύσουν, να διακριθούν και να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Φέτος, προστέθηκαν 368 νέοι βραβευθέντες, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από αυτούς οι 91 προέρχονται από το Θριάσιο Πεδίο, οι 190 από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ 87 νέοι αποφοίτησαν από Λύκεια της Κοζάνης.

Η HELLENiQ ENERGY τους καλωσόρισε όλους με το σύνθημα «Το μέλλον είναι δικό σας», στις διαδοχικές εκδηλώσεις βράβευσης που διοργάνωσε για να τους υποδεχτεί, στις 16 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 28 του μηνός στην Αθήνα.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στελέχη της Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί Μητροπολίτες, εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτρπής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης . Κοντά στους αριστούχους βρέθηκε η Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY και στελέχη της Εταιρείας, ενώ οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές τους αποδείχθηκαν για ακόμα μια φορά οι εκπαιδευτικοί και, φυσικά, οι γονείς και κηδεμόνες τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε:

«Οι νέοι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη που διαμορφώνει το μέλλον της χώρας μας. Στη HELLENiQ ENERGY επενδύουμε σταθερά στις δυνατότητές τους, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία για τη στήριξη της νέας γενιάς, με περισσότερους από 300.000 μαθητές και φοιτητές να έχουν ωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες μας.

Σήμερα, αναγνωρίζουμε τη δική σας αριστεία και επιμονή. Συγχαίρουμε θερμά όλους τους επιτυχόντες, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους που συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή την επιτυχία. Εσείς είστε οι άνθρωποι που θα διαμορφώσετε το αύριο της χώρας μας.»

Με τη σειρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Κάθε βράβευση αναδεικνύει μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, στοχοπροσήλωση και επιμονή. Σήμερα τιμούμε τους αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων του Θριασίου Πεδίου, μαζί με τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς τους. Από το 2009, η HELLENiQ ENERGY έχει βραβεύσει περισσότερους από 5.700 αποφοίτους.

Η επίδοση είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά το επόμενο βήμα χρειάζεται γνώση, δημιουργικότητα και διαρκή μάθηση. Ενισχύουμε κάθε ποιοτική διαδρομή μετά το Λύκειο: σπουδές, επαγγελματική εκπαίδευση, μαθητεία, εργασία και επιχειρηματικότητα. Συγχαρητήρια σε όλους· μπροστά σας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο με περισσότερες επιλογές και δυνατότητες.»

Οικοδεσπότης των τριών εκδηλώσεων ήταν ο Λάμπρος Φισφής, ο οποίος με χιούμορ, έξυπνο λόγο και αστείρευτη ενέργεια, δημιούργησε μια οικία και φιλική ατμόσφαιρα για τους νέους που βραβεύτηκαν.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συζήτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη με τον κ. Γιώργο Νικολετάκη, ειδικό σε ζητήματα ενσωμάτωσης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον εταιρικό κόσμο, για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή, την εκπαίδευση και την εργασία των νέων, καθώς και για τη σημασία της υπεύθυνης αξιοποίησής της.

Η HELLENiQ ENERGY παραμένει διαχρονικά στο πλευρό των νέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, με σειρά πρωτοβουλιών. Εκτός από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων, από το 2013 έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα και την κοινότητα “HELLENiQ ENERGY Alumni Community” που ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ των υποτρόφων, βοηθώντας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

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