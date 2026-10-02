Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

Το Δήμο Μεγαρέων επισκέφθηκε σήμερα (2/10) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δύο εβδομάδες μετά την αυτοψία έργων στο Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού.

Κατά την επιτόπια επίσκεψη, ο Υπουργός ενημερώθηκε για τη συνολική εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης που αναπτύσσεται παράλληλα στις πυρόπληκτες εκτάσεις της Δυτικής Αττικής και της Θήβας, στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών. Οι παρεμβάσεις όπου βρέθηκε ο κ. Παπασταύρου σήμερα, που καλύπτουν συνολικά 5.276,4 στρέμματα, στοχεύουν στην ταχεία σταθεροποίηση των καμένων εδαφών, τη συγκράτηση του εδαφικού και φερτού υλικού, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη μείωση των μεταπυρικώνυδρολογικών κινδύνων.

Τον Υπουργό συνόδευσαν στις περιοχές όπου εκτελούνται οι εργασίες ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος, και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας. Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν οι Βουλευτές Δυτικής Αττικής κ.κ. Θανάσης Μπούρας και Βαγγέλης Λιάκος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Μαργέτης, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κα Αθανασία Παπασπύρου, ο Επιθεωρητής Δασικής Πολιτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Ρέππας και στελέχη από το Δασαρχείο Μεγάρων και τη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.

Στην επιτόπια επίσκεψη συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης. Η HELLENiQ PETROLEUM S.A. έχει οριστεί Ανάδοχος Αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων και Θηβών, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων, αρχικού προϋπολογισμού 3 εκατ. € (χωρίς ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι η HELLENiQ PETROLEUM S.A. έχει αναλάβει και την αποκατάσταση πυρόπληκτων εκτάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, εντός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με πρόσθετο προϋπολογισμό 1,5 εκατ.€ (χωρίς ΦΠΑ), ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά της εταιρείας στα 4,5 εκατ. € (χωρίς ΦΠΑ).

Παράλληλες παρεμβάσεις σε 3 περιοχές

Στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών, οι παρεμβάσεις καλύπτουν συνολικά 8.837 στρέμματα πυρόπληκτων εκτάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων αναπτύσσεται στην περιοχή του Δασαρχείου Μεγάρων, σε 5.276,4 στρέμματα των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας -Ειδυλλίας, μεταξύ άλλων σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Παλαιοχώρι, Μύτικα και Άγιο Γεώργιο, με παρεμβάσεις σε 23 ρέματα και τη συμμετοχή 9 Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, οι οποίοι, σε όλη την έκταση της παρέμβασης, φτάνουν τους 21 Δασικούς Συνεταιρισμούς από όλη τη χώρα. Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, εντός του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, τα έργα καλύπτουν 3.256 στρέμματα, ενώ στην περιοχή του Δασαρχείου Θηβών εκτείνονται σε 304,7 στρέμματα, στην ευρύτερη περιοχή Καλαμακίου και Αγίου Βασιλείου. Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 515 χλμ. κορμοδεμάτων, 267 χλμ. κλαδοδεμάτων, 2.894 τ.μ. ξυλοφραγμάτων και 57,6 χλμ. σανιδότοιχων.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα στα Μέγαρα, σε μια περιοχή που οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από 5000 στρέμματα και 23 ρέματα. Μετά την καταστροφική φωτιά του καλοκαιριού δεσμευτήκαμε ότι θα λειτουργήσουμε άμεσα και με αποτελεσματικότητα για να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών, τη περιουσία τους και το περιβάλλον. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής και αυτό έγινε επειδή ενώσαμε δυνάμεις. Με τους βουλευτές της περιοχής, με τους δημάρχους, την Περιφέρεια και την κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια δεν θα ήταν αυτό εφικτό αν δεν υπήρχε ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου που θέσπισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αν η HELLENiQ ENERGY που είναι σήμερα μαζί μας δεν έκανε τη γενναία προσφορά να καλύψει ένα ποσό ύψους4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μελέτες γρήγορα και αποτελεσματικά, πάντα με την καθοδήγηση της Δασικής Υπηρεσίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, την Γενική Γραμματεία Δασών, τη Γενική Διεύθυνση Δασών, τη Δασική Υπηρεσία που όλο το καλοκαίρι έτρεξε με τη HELLENiQ ENERGY τις μελέτες και βέβαια τη HELLENiQ ENERGY για τη βοήθειά της. Εργαζόμαστε όλοι μαζί και ανταποκρινόμαστε στο καθήκον μας, που είναι η προστασία των πολιτών».

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε: «Να ευχαριστήσω όλους όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Η συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο, την Περιφέρεια, τους Δήμους, με όλους τους φορείς, ήταν εξαιρετική. Να εξαίρω την Δασική Υπηρεσία, η οποία ήταν πάντα μπροστά από τις ανάγκες. Αρχές Οκτωβρίου, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε εβδομάδες, πρακτικά, υλοποιήθηκαν μελέτες και έχει ξεκινήσει και μέσα σε μερικές εβδομάδες όπως βγήκε η διαδικασία. Η Δυτική Αττική είναι το σπίτι μας για ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων και αποτελεί ένα μικρό μέρος των πρωτοβουλιών που παίρνουμε. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, χρειάστηκε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε πάνω από 30.000 στρέμματα εργασιών για τέτοιου είδους προβλήματα. Και βεβαίως, είμαστε εδώ πέρα. Αχρείαστοι να είμαστε, αλλά είμαστε πάντα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες».

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Μαργέτης δήλωσε: «Θα ήθελα κι εγώ, με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, την HELLENiQ ENERGYγια τη δωρεά, τη Δασική Υπηρεσία γιατί έτρεξε πραγματικά γρήγορα για να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που έπρεπε για να προστατευτούν οι ζωές των ανθρώπων, οι περιουσίες τους, για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή και τη συμμετοχή σας και την ΠεριφέρειαΑττικής, για να είμαστε εδώ την επόμενη φορά για ευχάριστα, για αναπτυξιακά και όχι για τέτοιου είδους έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».

Η κα Αθανασία Παπασπύρου, δήλωσε: «Με χαρά καλωσορίζουμε τον Υπουργό για δεύτερη φορά μετά το Πόρτο Γερμενό και η παρουσία του εδώ σηματοδοτεί την έναρξη των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στα Μέγαρα. Πραγματικά, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τη HELLENiQ ENERGY για την πολύτιμη, σε αυτή τη φάση, συμμετοχή της και συμβολή της, τη Δασική Υπηρεσία, που έτρεξε τις διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα. Το περιθώριο όλης της διαδικασίας ήταν εντός τριών μηνών και, από ό,τι μας είπαν σήμερα, πιθανόν να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν μήνα.