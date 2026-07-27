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Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%
Αναλύσεις
12:32 - 27 Ιουλ 2026

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Reporter.gr Newsroom
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Θετική παραμένει η εικόνα της Citi για τη Eurobank, καθώς ο διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της τράπεζας και επαναλαμβάνει την τιμή στόχο των 5 ευρώ, εκτιμώντας ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 24 Ιουλίου, στα 4,36 ευρώ, η Citi υπολογίζει περιθώριο ανόδου 14,7%. Αν συνυπολογιστεί και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση ύψους 4,8%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση για τους επενδυτές διαμορφώνεται στο 19,5%.

Παράλληλα, ο οίκος προχώρησε σε μικρή ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών του για την κερδοφορία της Eurobank, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις του για τα επόμενα χρόνια.

Ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδών

Η Citi αύξησε κατά 2% την πρόβλεψή της για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank για το 2026, ενώ για το 2027 η αναθεώρηση είναι της τάξης του 1%. Οι προβλέψεις για το 2028 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η βελτίωση των εκτιμήσεων αποδίδεται κυρίως στη δυναμικότερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων, αλλά και στις ελαφρώς αυξημένες προβλέψεις για τα έσοδα από προμήθειες.

Σύμφωνα με τον οίκο, η θετική εικόνα στις κεφαλαιαγορές και η αυξημένη δραστηριότητα σε χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσουν τα μη επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας.

Εκτίμηση για κέρδη 377 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου της Eurobank στις 30 Ιουλίου, η Citi προβλέπει υποκείμενα καθαρά κέρδη ύψους 377 εκατ. ευρώ, πριν από τις μειοψηφίες και το κόστος του κουπονιού των τίτλων AT1.

Η εκτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και άνοδο 4% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των μειοψηφιών και πριν από το κόστος των AT1, η Citi αναμένει αποτέλεσμα 374 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 13% σε τριμηνιαία βάση, αλλά μικρή μείωση 1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί στο 15,7%, από 14% στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της βελτίωσης των εσόδων.

Ενισχύονται τόκοι και προμήθειες

Η Citi αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank θα αυξηθούν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και θα διαμορφωθούν στα 674 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι καθαρές προμήθειες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 219 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ενίσχυση των προμηθειών αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη χορήγηση δανείων, αλλά και στην ισχυρή δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές.

Αντίθετα, τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα, στα 8 εκατ. ευρώ, έναντι 11 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Σταθερό λειτουργικό κόστος και ελεγχόμενες προβλέψεις

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, η Citi εκτιμά ότι τα λειτουργικά κόστη θα παραμείνουν σταθερά στα 330 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3%, φτάνοντας τα 79 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο οίκος ενσωματώνει έκτακτη επιβάρυνση ύψους 3 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με προβλέψεις για αναδιαρθρωμένα στεγαστικά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ενίσχυση ισολογισμού – Σταθερός ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Στο επίπεδο του ισολογισμού, η Citi προβλέπει αύξηση 2% στα μεικτά δάνεια της Eurobank και άνοδο 1% στις καταθέσεις σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερός στο 15,4%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.

Προβλέψεις για κέρδη 1,48 δισ. ευρώ το 2026

Η Citi διατηρεί έτσι θετική στάση για τη Eurobank, θεωρώντας ότι η τράπεζα διαθέτει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από την κερδοφορία, τη δυναμική των εσόδων και τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση.

Για το σύνολο του 2026, η Citi προβλέπει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 1,48 δισ. ευρώ για τη Eurobank, ενώ εκτιμά μέρισμα 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2027, ο οίκος αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στα 1,65 δισ. ευρώ και το μέρισμα να διαμορφώνεται στα 0,24 ευρώ ανά μετοχή.

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