«Ματώνει η καρδιά μου» λέει η Μέρκελ για τη νίκη της AfD στην Σαξονία

Η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, κάνοντας λόγο για «κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας». Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στρατηγική του «τείχους προστασίας» που ακολούθησαν το CDU και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προκειμένου να διαχωρίσουν τη θέση τους από την AfD.

«Ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην καγκελάριος, αναφερόμενη στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Η κυρία Μέρκελ πήρε αποστάσεις από την υφιστάμενη προσέγγιση των κομμάτων απέναντι στην AfD, σημειώνοντας: «Δεν το εφηύρα εγώ αυτό και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτό που θα πείσει τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα».

Όπως υπογράμμισε, τα δημοκρατικά κόμματα θα πρέπει να διατυπώσουν σαφείς και συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους, φέρνοντας ως παράδειγμα το ζήτημα των συντάξεων. Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστήριξε, θα πρέπει να καταστεί σαφές στους πολίτες ότι η συνεργασία με την AfD δεν αποτελεί επιλογή.

Παράλληλα, η πρώην καγκελάριος και πρώην αρχηγός του CDU κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα να εγκαταλείψουν την «εμμονή» τους με τους δεξιούς λαϊκιστές και να επικεντρωθούν περισσότερο στη δική τους πολιτική πρόταση.

Η Μέρκελ μίλησε επίσης για την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο τα δημοκρατικά κόμματα επικοινωνούν με τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ μιας πιο άμεσης και εξατομικευμένης προσέγγισης, ώστε οι πολιτικές θέσεις και η κυβερνητική πρόοδος να γίνονται πιο κατανοητές.

«Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πολίτες έχει γίνει πιο σημαντική από πριν. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες», τόνισε, μιλώντας στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία.