Σαράντης: Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα €48,5 εκατ. στο εξάμηνο

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Βασικότερα σημεία του Α’ Εξαμήνου 2026

▪ Η στρατηγική εστίαση στις βασικές κατηγορίες συνεχίζει να ενισχύει το μείγμα πωλήσεων και να στηρίζει την ανάπτυξη

- Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% και διαμορφώθηκαν σε €308,3εκ. έναντι €304,3εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025.

- Οι πωλήσεις του χαρτοφυλακίου επώνυμων προϊόντων παρέμειναν ανθεκτικές, καταγράφοντας αύξηση 1,4%, ενώ το χαρτοφυλάκιο HERO προϊόντων συνέχισε την ανάπτυξή του καταγράφοντας αύξηση 0,9%.

- Η συνεχιζόμενη εστίαση στις κατηγορίες προτεραιότητας και στο χαρτοφυλάκιο HERO προϊόντων συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πιο ποιοτικού μίγματος πωλήσεων, ενισχύοντας την ποιότητα των εσόδων.

▪ Η υγιής κερδοφορία συνέβαλε στη διατήρηση ανθεκτικών περιθωρίων κέρδους

Προσαρμοσμένα Μεγέθη (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ύψους €0,8εκ. που σχετίζεται με τη διάθεση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της Polipak)

- Οι πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών και μεταφορών που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω της παρατεινόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντισταθμίστηκαν από την εξοικονόμηση κόστους που επιτεύχθηκε μέσω των επενδύσεων του Ομίλου στις παραγωγικές του δραστηριότητες.

- Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,4% στα €48,5εκ., έναντι €48,3εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,7% (έναντι 15,9% το Α’ Εξάμηνο 2025).

- Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε σε €36,7εκ., έναντι €37,5εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT διαμορφώθηκε σε 11,9% (έναντι 12,3% το Α’ Εξάμηνο 2025).

Δημοσιευμένα Μεγέθη

- Το δημοσιευμένο EBITDA ανήλθε σε €47,7εκ., έναντι €48,3εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, με το περιθώριο δημοσιευμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% (έναντι 15,9% το Α’ Εξάμηνο 2025).

- Το δημοσιευμένο EBIT διαμορφώθηκε σε €35,9εκ., έναντι €37,5εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, ενώ το περιθώριο δημοσιευμένου EBIT διαμορφώθηκε σε 11,6% (έναντι 12,3% το Α’ Εξάμηνο 2025).

▪ Ισχυρή λειτουργική επίδοση που διατηρεί υγιή επίπεδα κερδοφορίας Προσαρμοσμένα Μεγέθη (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ύψους €0,8εκ. που σχετίζεται με τη διάθεση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της Polipak)

- Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε €34,8εκ., έναντι €36,5εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένων Κερδών προ Φόρων να διαμορφώνεται σε 11,3% (έναντι 12,0% το Α’ Εξάμηνο 2025).

- Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €27,7εκ., έναντι €29,2εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, αντιστοιχώντας σε περιθώριο προσαρμοσμένων Καθαρών Κερδών 9,0% (έναντι 9,6% το Α’ Εξάμηνο 2025).

- Τα προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,44, έναντι €0,46 το Α’ Εξάμηνο 2025.

Δημοσιευμένα Μεγέθη

- Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε €34,0εκ., έναντι €36,5εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, με το περιθώριο δημοσιευμένων Κερδών προ Φόρων να διαμορφώνεται σε 11,0% (έναντι 12,0% το Α’ Εξάμηνο 2025). - Τα δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €26,9εκ., έναντι €29,2εκ. το Α’ Εξάμηνο 2025, αντιστοιχώντας σε περιθώριο Δημοσιευμένων Καθαρών Κερδών 8,7% (έναντι 9,6% το Α’ Εξάμηνο 2025).

- Τα δημοσιευμένα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,42, έναντι €0,46 το Α’ Εξάμηνο 2025.

▪ Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση που παρέχει την ευελιξία για μελλοντική ανάπτυξη

- Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα υποστηρίχθηκαν από την κερδοφορία του Ομίλου και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

- Ο καθαρός δανεισμός βελτιώθηκε σε €29,6εκ. στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι €32,8εκ. στις 30 Ιουνίου 2025.

- Η πώληση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της Polipak ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2026, έναντι τιμήματος €3,1εκ., ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα του Ομίλου.

- Διαθέσιμες εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές ύψους €120,0εκ. παρέχουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική ευελιξία για την υποστήριξη πιθανών μελλοντικών εξαγορών.

▪ Συνεχιζόμενη δέσμευση για απόδοση αξίας στους Μετόχους με αυξημένη διανομή μερίσματος

- Το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2025 αυξήθηκε κατά 25% και ανήλθε σε €25,0εκ., έναντι €20,0εκ. για τη χρήση 2024.

- Το μέρισμα ανά μετοχή αυξήθηκε σε €0,39, έναντι €0,31 για τη χρήση 2024.

- Ο δείκτης διανομής κερδών (payout ratio) επί των καθαρών κερδών της χρήσης 2025 διαμορφώθηκε σε 47,1%, έναντι 43,5% για τη χρήση 2024.

▪ Προώθηση της στρατηγικής ατζέντας του Ομίλου

- Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις (CAPEX) υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων:

Οι επενδύσεις στις δυνατότητες ανακύκλωσης (αναβάθμιση της μονάδας επανακοκκοποίησης της Stella Pack) απέφεραν απτά οφέλη το Α’ Εξάμηνο 2026, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα κόστους, περιορίζοντας την έκθεση στις αυξήσεις των τιμών πρώτων υλών και ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση του Ομίλου για υπεύθυνη παραγωγή.

Συνεχίστηκε η υλοποίηση της επένδυσης επέκτασης του εργοστασίου στα Οινόφυτα, με τα έργα αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας να προχωρούν εντός του 2026, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της κατηγορίας προϊόντων Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας.

- Οι πρωτοβουλίες διεθνούς ανάπτυξης συνέχισαν να αποκτούν δυναμική, οδηγούμενες από την περαιτέρω επέκταση του Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωρά σύμφωνα με το πλάνο

Η πρώτη φάση υλοποίησης του SAP S/4HANA σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του 2025, ενώ η δεύτερη φάση σε Δυτικά Βαλκάνια, Ρουμανία και Βουλγαρία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιανουάριο 2026.

Η τρίτη φάση υλοποίησης στην Πολωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο 2027.

Ο Όμιλος λειτουργεί πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω μιας κοινής, ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας και θα συνεχίσει να ενισχύει τις ψηφιακές του δυνατότητες κατά το Β’ Εξάμηνο 2026.

Το πρόγραμμα Ενοποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (IBP - Integrated Business Planning) ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενισχύοντας τη λειτουργική ευελιξία.

Συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών ροών και διαδικασιών.

- Συνεχής πρόοδος στην υλοποίηση της στρατηγικής ESG του Ομίλου

Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης ESG και της αξιοπιστίας των σχετικών δεδομένων, παράλληλα με την προώθηση δράσεων στον τομέα του κλίματος και τη βελτίωση των πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας.

Περαιτέρω αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιλεγμένων προϊόντων και συσκευασιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τις συσκευασίες και τη χρήση πλαστικού.

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στους κλιματικούς του στόχους, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 42% των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 έως το 2030 και της επίτευξης Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών (Net Zero) σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2050.

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίσαμε να υλοποιούμε με συνέπεια τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, επιτυγχάνοντας ανθεκτική ανάπτυξη των πωλήσεων, υγιή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας θέσης. Η εστίασή μας στις κατηγορίες προτεραιότητας και στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων HERO βελτίωσε περαιτέρω την ποιότητα των εσόδων και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου μίγματος πωλήσεων, ενώ η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους και η λειτουργική αριστεία μάς επέτρεψαν να διατηρήσουμε ισχυρά επίπεδα κερδοφορίας.

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος που προήλθαν από τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η αποδοτικότητα που προέκυψε από τις επενδύσεις μας στην παραγωγή συνέβαλαν στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στο μέλλον του Ομίλου. Οι πρωτοβουλίες διεθνούς ανάπτυξης απέκτησαν περαιτέρω δυναμική, με την επέκταση των προϊόντων Carroten σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Επιπλέον, προωθήσαμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του SAP S/4HANA σε επιπλέον χώρες, ενώ οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή, τον αυτοματισμό και τις δυνατότητες ανακύκλωσης ενίσχυσαν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργική μας αποδοτικότητα. Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Με την υποστήριξη ενός ισχυρού ισολογισμού, της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών και της πειθαρχημένης εκτέλεσης του πλάνου μας, διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους του.»