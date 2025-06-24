Ο Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον «αέρα» των υψηλών αμυντικών δαπανών

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει δύο συνόδους κορυφής για το διάστημα 24 έως 27 Ιουνίου.

Η πρώτη γίνεται στη Χάγη στις 24 και 25 του μηνός και είναι η συνάντηση κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Ακολουθεί το αμέσως επόμενο διήμερο η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Και στις δύο συναντήσεις κυρίαρχο θέμα είναι ο νέος πόλεμος, αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα και με άλλα συμφραζόμενα. Στη σύνοδο της Χάγης, το καυτό θέμα είναι πάντως (και) η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών της Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ, όπως πιέζει ο Τραμπ.

Στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρώπης μάλλον θα μιλούν και πάλι περί διαγραμμάτων, με φόντο τις πολλαπλές και πολυδιάστατες κρίσεις. Πάντως, η αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα προσέλθει στη σύνοδο της Χάγης με τον «αέρα» ότι η Ελλάδα είναι μέσα στην πεντάδα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (3,08%), όπως φαίνεται και στον πίνακα που δημοσίευσε το Politico…