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Ο Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον «αέρα» των υψηλών αμυντικών δαπανών
Ανεμοδείκτης
04:15 - 24 Ιουν 2025

Ο Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον «αέρα» των υψηλών αμυντικών δαπανών

Άγγελος Κωβαίος
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Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει δύο συνόδους κορυφής για το διάστημα 24 έως 27 Ιουνίου.

Η πρώτη γίνεται στη Χάγη στις 24 και 25 του μηνός και είναι η συνάντηση κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Ακολουθεί το αμέσως επόμενο διήμερο η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Και στις δύο συναντήσεις κυρίαρχο θέμα είναι ο νέος πόλεμος, αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα και με άλλα συμφραζόμενα. Στη σύνοδο της Χάγης, το καυτό θέμα είναι πάντως (και) η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών της Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ, όπως πιέζει ο Τραμπ.

Στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρώπης μάλλον θα μιλούν και πάλι περί διαγραμμάτων, με φόντο τις πολλαπλές και πολυδιάστατες κρίσεις. Πάντως, η αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα προσέλθει στη σύνοδο της Χάγης με τον «αέρα» ότι η Ελλάδα είναι μέσα στην πεντάδα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (3,08%), όπως φαίνεται και στον πίνακα που δημοσίευσε το Politico…

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2025 - 16:56
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