Οι Γερμανοί και η Ελλάδα: Στερεότυπα και αλήθειες

Οι ελληνογερμανικές σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι Ελληνες τους Γερμανούς και οι Γερμανοί τους Ελληνες, είναι ένα θέμα έρευνας και μελέτης επί σειρά δεκαετιών.

Ολες οι παράμετροι του ζητήματος έχουν και ιστορικές και συγκυριακές διαστάσεις, πολλές έρευνες δε μέχρι σήμερα ήταν αποσπασματικές. Προσφάτως, το πολιτικό ίδρυμα Friedrich Ebert παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εστιάζει στο πώς διαμορφώνεται η εικόνα της Ελλάδας στη Γερμανία. Τα ευρήματα δεν εκπλήσσουν, όμως θα πρέπει μάλλον να ληφθούν υπόψη. Όπως διαπιστώνεται (ή επιβεβαιώνεται), η εικόνα της Ελλάδας στη Γερμανία είναι κυρίως αυτή του τόπου διακοπών, του καλού φαγητού, του καλού καιρού και της φιλοξενίας. Σε γενικές γραμμές και υπό αυτό αυτό το πρίσμα, τα 2/3 των Γερμανών βλέπουν θετικά τη χώρα μας.

Αντιθέτως, η εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα επηρεάζεται κατά βάση από την Ιστορία και τα όσα συνέβησαν στην Κατοχή, στην περίοδο της κρίσης, αλλά και τη στάση της Γερμανίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τίποτε από αυτά δεν είναι περίεργο ή μη αναμενόμενο. Αλλά τελικά, φαίνεται μάλλον ότι στη Γερμανία υπάρχει μία δυστοκία στην εμπέδωση ορισμένων «ενοχλητικών» διαπιστώσεων, οι οποίες είναι απλοϊκό να αντιμετωπίζονται ως «στερεότυπα»...