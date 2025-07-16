Πάντα ισχύει το «είναι η οικονομία ηλίθιε»

Εν μέσω σκανδαλολογίας και πολιτικού «μαγειρέματος» (βλ. πολιτικά σχέδια Τσίπρα και Σαμαρά), οι δημοσκοπήσεις της περιόδου έχουν την αξία τους, αφού μετά τα διάλειμμα του Αυγούστου, θα αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης, αφότου ανακοινωθούν και οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα έρευνα της Real Polls για το protagon.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία και διαμορφώνει κάποια μηνύματα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι ασήμαντο ότι η ΝΔ καταγράφει απώλειες στην πρόθεση ψήφου (που φτάνουν και τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες), ούτε και ότι ένα μεγάλο ποσοστό που πλησιάζει το 40% θεωρεί ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φέρει ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοιτώντας μπροστά όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία το εύρημα στην ερώτηση για τις παραμέτρους που θα κρίνουν την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές. Πρώτο θέμα λοιπόν σε αυτή την ιεράρχηση, με ποσοστό σχεδόν 70%, είναι το πόσο ένα κόμμα μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική κατάσταση. Απολύτως λογικό και αναμενόμενο, όμως σημαίνει ότι ένα 70% των πολιτών, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι ικανοποιημένο ως προς αυτά. Μάλλον σαν καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ακούγεται…