Το υπαρκτό σχέδιο του Αντώνη Σαμαρά και ο ρόλος του Παύλου Ντε Γκρες

Στην πολιτική επικαιρότητα μπορεί να κυριαρχεί η συζήτηση για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, όμως στο παρασκήνιο συμβαίνουν και πολλά άλλα. Ειδικότερα στο χώρο της Δεξιάς, φαίνεται ότι δρομολογούνται κινήσεις και θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις που, αν μη τι άλλο, θα ταράξουν τα νερά.

Εδώ και καιρό συζητείται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όλες οι συζητήσεις πάγωσαν μετά τον πρόσφατο θάνατο της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού, Λένας και την σκληρή δοκιμασία της οικογένειας, όμως κατά πληροφορίες, τα σχέδια δεν έχουν ματαιωθεί και οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά παραμένουν οι ίδιες.

Δεδομένου του οικογενειακού δράματος, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να προσδιοριστεί ο χρόνος των κινήσεων. Όμως, από πολλές πηγές επιβεβαιώνεται ότι στον κατάλληλο χρόνο θα γίνουν ανακοινώσεις και αυτές θα περιλαμβάνουν και ηχηρά ονόματα. Πρώτο μεταξύ αυτών ακούγεται εκείνο του Παύλου Ντε Γκρες, πρωτότοκου γιού του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος κατά τις ίδιες πηγές προαλείφεται για επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας και, ενδεχομένως, εν συνεχεία για επικεφαλής του κόμματος. Προφανώς, εφόσον όλα αυτά επαληθευτούν θα πρέπει να αναμένονται πολλαπλά ντόμινο και, πάντως, η κάλπη θα κρίνει τα πάντα…