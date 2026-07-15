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Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού
Ειδήσεις
09:53 - 15 Ιουλ 2026

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Reporter.gr Newsroom
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Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα.

Η ηθοποιός που είχε καρκίνο στον πνεύμονα νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα.

Μέχρι και το τέλος της ζωής της πάντως ήταν ενεργή και δεν έχανε ποτέ το κέφι της.

Η αγάπη του κόσμου γι' αυτήν είναι μεγάλη, καθώς ενσάρκωσε σπουδαίους ρόλους στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η "κα. Κοκοβίκου" είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου, ενώ φυσικά έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες ως ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 10:23
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