Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Έντονη διπλωματική σύγκρουση σημειώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Κίνα να επιρρίπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν οδήγησε την περιοχή «σε έναν επικίνδυνο γκρεμό».

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με αντικείμενο τη δράση των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Σουν Λέι, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την επιδείνωση της κατάστασης τόσο στην Υεμένη όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον παρεμποδίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την προστασία των αμάχων στη Γάζα και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κινέζος διπλωμάτης υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποιήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε εκ νέου τη Μέση Ανατολή σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Οι αμερικανικές κατηγορίες προς το Πεκίνο

Οι δηλώσεις του Σουν Λέι αποτέλεσαν απάντηση στις κατηγορίες που είχε διατυπώσει λίγο νωρίτερα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κίνα παραβίασε το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στους Χούθι.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, το Ιράν και κινεζικές εταιρείες ή φορείς έχουν παραβιάσει το ψήφισμα 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αντιμετωπίσει ουσιαστικές συνέπειες.

Το ψήφισμα 2216, που υιοθετήθηκε το 2015, προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Χούθι, την αποχώρησή τους από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στην Υεμένη, καθώς και την επιβολή εμπάργκο όπλων και στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος της οργάνωσης και των συμμάχων της.

«Οι ΗΠΑ να εξετάσουν πρώτα τις δικές τους ενέργειες»

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Κινέζος εκπρόσωπος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν στις δικές τους ενέργειες αντί να επιρρίπτουν ευθύνες σε άλλες χώρες.

Όπως υποστήριξε, η Ουάσιγκτον θα έπρεπε να αναλογιστεί τον δικό της ρόλο στην αποσταθεροποίηση της περιοχής, αντί να κατηγορεί άλλες χώρες για την επιδείνωση της κρίσης.