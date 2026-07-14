Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Το «παρών» στους εορτασμούς για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας έδωσαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, επαναλαμβάνοντας μια ιστορική παρουσία 107 χρόνια μετά τη συμμετοχή ελληνικού αγήματος στην παρέλαση της νίκης των Συμμάχων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε τον συμβολισμό της ελληνικής συμμετοχής στους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ενεργό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γαλλία.

Όπως ανέφερε, στην παρέλαση συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, ενώ στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας πέταξε ζεύγος μαχητικών Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η ελληνική παρουσία στο Παρίσι αποτελεί ένδειξη της διαχρονικής συμβολής της χώρας στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και της προσήλωσής της στην υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αναδεικνύει τους στενούς και στρατηγικούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με τη Γαλλία, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτηση του: «107 χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην Αψίδα του Θριάμβου, για τη νίκη των Συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν και πάλι το «παρών» στο #Παρίσι για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Με υπερηφάνεια παρέλασε πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, ενώ στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας πέταξε ζεύγος μαχητικών Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Μια παρουσία που συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην προστασία των αξιών της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ισχυρούς δεσμούς Γαλλίας – Ελλάδας».

{https://x.com/NikosDendias/status/2077088457822810175}