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Παπαστράτος FutuReady: Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07:45 - 15 Ιουλ 2026

Παπαστράτος FutuReady: Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Η Παπαστράτος αποτελεί μία από τις ιστορικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με την 95χρονη πορεία της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την επιχειρηματική πρωτοπορία. Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια δηλώνει έτοιμη για το μέλλον και «επενδύει» στη νέα γενιά.

Από τα εγκαίνια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά, το 1931, μέχρι τη σημερινή εποχή του ριζικού μετασχηματισμού της, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, η Παπαστράτος έχει διανύσει μία πορεία διαρκούς εξέλιξης. Μία διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία.

Πρόσφατα, σε μία μεγαλοπρεπή εκδήλωση για τα 95 της χρόνια, η Παπαστράτος δεν τίμησε μόνο το παρελθόν της, αλλά σηματοδότησε και την αφετηρία της επόμενης πενταετίας, στον δρόμο προς τα 100 χρόνια της, ανακοινώνοντας τη νέα μεγάλη πρωτοβουλία της, FutuReady Greece.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, και παρευρέθηκαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάτες και στελέχη της Παπαστράτος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία της Παπαστράτος και στη συμβολή της στην ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία και την κοινωνία, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Σήμερα, τιμώντας τα 95 χρόνια της Παπαστράτος τιμούμε στην πραγματικότητα μια ολόκληρη αντίληψη για τη δουλειά, την οικογένεια, αλλά και την πρόοδο της πατρίδας. Η Παπαστράτος συνδέθηκε με τη βιομηχανική άνοδο της Ελλάδας. Συνδέθηκε με μια εποχή κατά την οποία η χώρα μάθαινε να οργανώνει την παραγωγική της δύναμη, να αξιοποιεί την τεχνική γνώση, να εμπιστεύεται τις δικές της δυνατότητες. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα ακολούθησε τη μετεξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας, προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις κάθε εποχής και άντεξε στις μεγάλες δοκιμασίες. Και σήμερα συμβαδίζει με τις εξελίξεις μιας νέας βιομηχανικής εποχής, που διαμορφώνεται από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η ιστορία της Παπαστράτος είναι πρωτίστως ιστορία οικογένειας.

Είναι η ιστορία μιας πλατιάς οικογένειας, από τους διευθυντές έως τους εργάτες και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην επιχείρηση σε στιγμές δύσκολες. Κι όμως, ποτέ δεν θυσίασαν τις αρχές τους και δεν εγκατέλειψαν τα ιδανικά τους. Σήμερα τιμούμε μια ιστορία ελληνικής προκοπής. Τιμούμε εκείνους που τη θεμελίωσαν, εκείνους που τη συνέχισαν και εκείνους που σήμερα την οδηγούν στο μέλλον.»

Ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος της Παπαστράτος και Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε στη διαδρομή των 95 χρόνων της εταιρείας, τονίζοντας ότι η Παπαστράτος κατάφερε να αντέξει στον χρόνο επειδή δεν έμεινε ποτέ στάσιμη, αλλά άλλαζε, προσαρμοζόταν και κάθε φορά αναζητούσε το επόμενο βήμα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μία επέτειο. Γιορτάζουμε μία διαδρομή 95 χρόνων δημιουργίας, εμπιστοσύνης και εξέλιξης. Μία ιστορία ανθρώπων, γραμμένη από γενιά σε γενιά. Καθώς βαδίζουμε προς τα 100ά γενέθλια της Παπαστράτος, κοιτάζουμε πίσω με υπερηφάνεια και μπροστά με ευθύνη».

FUTUREADY GREECE: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια της, η Παπαστράτος παρουσίασε το FutuReady Greece, μια νέα πλατφόρμα πολλαπλών δράσεων με ορίζοντα πενταετίας, που εδράζονται σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνία.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να στηρίξει τη νέα γενιά στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τις επαγγελματικές της προοπτικές, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στην αγορά εργασίας, την τεχνολογία και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του FutuReady Greece, η Παπαστράτος ανακοίνωσε τέσσερις συγκεκριμένες δεσμεύσεις:
• Στρατηγική συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποτροφίες για 50 φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια, mentoring, διαλέξεις, πρακτική άσκηση και κοινές έρευνες για τις
δεξιότητες του μέλλοντος.
• Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέους και νέες.
• Πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για 100 νέες και νέους.
• Πρόγραμμα ενίσχυσης εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας.

Η Τίνα Δάβου, νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος αναφέρθηκε στη σημασία της εξέλιξης, της συνέχειας και της νέας γενιάς για το επόμενο κεφάλαιο της Παπαστράτος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα, 95 χρόνια μετά την αρχή αυτής της διαδρομής, στεκόμαστε εδώ όχι μόνο για να τιμήσουμε όσα πετύχαμε, αλλά για να κοιτάξουμε μαζί μπροστά. Η πραγματική δύναμη της Παπαστράτος βρισκόταν πάντα στο επόμενο: στην ικανότητα να επενδύει στους ανθρώπους, τις ιδέες τους και την τόλμη τους να ανοίγουν νέους δρόμους. Το μέλλον δεν το περιμένουμε. Το δημιουργούμε».

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά, η εταιρεία άνοιξε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα, τους ανθρώπους, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026

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