Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί οι έκτακτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για τη διάθεση συνολικά 40 εκατ. ευρώ στην αγορά καυσίμων.

Η παρέμβαση, που υλοποιείται μέσω εκπτώσεων προς τις εταιρείες εμπορίας, αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών λιανικής σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται εκ νέου υπό ισχυρή πίεση λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το μέτρο δεν οδηγεί σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης μέρους των νέων διεθνών ανατιμήσεων.

Το διεθνές ράλι απορροφά σημαντικό μέρος της έκπτωσης

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, πάντως, δοκιμάζεται από τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει ήδη διαμορφωθεί πάνω από τα 85 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο μεγαλύτερη του 9,6%, ενώ το φυσικό αέριο στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF κινείται πλέον πάνω από τα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας εβδομαδιαία αύξηση περίπου 11%.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά «ροκανίζει» το όφελος που προκύπτει από τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, χωρίς την παρέμβαση οι τιμές στην αντλία θα ακολουθούσαν ακόμη εντονότερη ανοδική πορεία. Επομένως, το μέτρο λειτουργεί κυρίως ως ανάχωμα στις αυξήσεις και όχι ως καταλύτης για σημαντική μείωση των τιμών λιανικής.

Πού εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι τιμές;

Με τα σημερινά δεδομένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, έναντι περίπου 1,979 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί περί τα 1,80 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,854 ευρώ.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται τόσο από την πορεία του αργού πετρελαίου όσο και από τα περιθώρια διύλισης, τα οποία εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Οι έκτακτες εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Σημειώνεται ότι η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τη διάθεση 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έκτακτης έκπτωσης στα βασικά καύσιμα κίνησης που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Η έκπτωση ανέρχεται σε:

7,95 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο (προ ΦΠΑ) για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. 4,05 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο (προ ΦΠΑ) για το πετρέλαιο κίνησης.

Το μέτρο εφαρμόζεται στις πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά και θα ισχύσει έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Αντίστοιχη πρωτοβουλία ανακοίνωσε και η Motor Oil, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στο πλαίσιο της κυβερνητικής παρέμβασης.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις κρατούν την αγορά σε επιφυλακή

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για την αγορά καυσίμων παραμένουν αυξημένοι. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ζημιές σε μονάδες διύλισης και η περιορισμένη διαθέσιμη διυλιστική δυναμικότητα διεθνώς συνεχίζουν να τροφοδοτούν την άνοδο των τιμών.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αναστολή των εξαγωγών diesel από τη Ρωσία επιτείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων διύλισης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική παρέμβαση αποκτά κυρίως χαρακτήρα σταθεροποιητικού μηχανισμού, περιορίζοντας τη μετακύλιση των διεθνών αυξήσεων στον τελικό καταναλωτή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τις ισχυρές ανοδικές πιέσεις που προέρχονται από τις διεθνείς αγορές ενέργειας.