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Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία
Σχόλια Αγοράς
09:35 - 15 Ιουλ 2026

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ ανεβάζουν εκ νέου την ένταση στην περιοχή όπως και τις τιμές των καυσίμων επηρεάζοντας τα κόστη και  τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων και προφανώς την επενδυτική ψυχολογία.

Οι αμερικανικές και οι ασιατικές αγορές στηρίχτηκαν περισσότερο στα καλύτερα από τα αναμενόμενα μεγέθη του πληθωρισμού και αντέδρασαν θετικά ενώ και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά απορρόφησε σχεδόν το σύνολο των πρωινών ρευστοποιήσεων κλείνοντας ξανά υψηλότερα των 2500 μονάδων.

Η συμφωνία κυβέρνησης διυλιστηρίων για επιμερισμό του αυξημένου κόστους καυσίμων για τα νοικοκυριά (συνολικά 40 εκ.€) καθώς επίσης και η σύσταση του Υπ. Οικ. προς τις τράπεζες για χαμηλότερες χρεώσεις και υψηλότερες αποδόσεις, δείχνουν ότι απαιτούνται κινήσεις από την επιχειρηματική κοινότητα προς όφελος των πολλών, ιδιαίτερα τώρα που οι εκλογές πλησιάζουν.

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις θα πρέπει να σταθούμε στην άμεση (από την πρώτη ημέρα) υπερκάλυψη της ΑΜΚ της ΕΛΧΑ ύψους έως 300 εκ.€ ενώ παράλληλα χθες το βράδυ οι βασικοί μέτοχοι της Credia Bank (Thrivest) προχώρησαν σε σημαντικό placement μετοχών ύψους 300 εκ.€ περίπου (16,7% του μετοχικού κεφαλαίου) σε τιμή κοντά στα 0,90€ αυξάνοντας το free float της μετοχής. Η κίνηση αυτή - ως μη αναμενόμενη λόγω και του lock up period που υπήρχε και ήρθη από την Morgan Stanley - είναι πιθανό να σχετίζεται και με την έτερη ΑΜΚ αυτή την φορά του AKTOR όπου υπάρχει κοινή ιδιοκτησία (Thrivest) και ανάγκη αυξημένης ρευστότητας.

Σε κάθε περίπτωση η χαρακτηριστική άνεση με την οποία καλύπτονται τέτοιες διαδικασίες δείχνει την διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο και μάλιστα σε μια συγκυρία αρκετά περίπλοκη γεωπολιτικά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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