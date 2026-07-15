Euroxx: Τιμή-στόχος στα €56,8 για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Η Euroxx αναθεώρησε ανοδικά το μοντέλο αποτίμησης της Metlen, θέτοντας νέα τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου 38%.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι, μετά τις προκλήσεις του 2025, η εταιρεία θα καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA 27% την περίοδο 2026-2028. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης αναμένεται να είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο Μετάλλων, οι ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και οι πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου asset rotation.

Στις θετικές προοπτικές προστίθεται και η έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028, ενώ τα κρίσιμα μέταλλα αποτελούν πρόσθετη δυνητική πηγή αξίας. Με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 6,8 φορές για το 2027 και 5,8 φορές για το 2028.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η περιορισμένη προσφορά και η αυξανόμενη ζήτηση για αλουμίνιο, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε γάλλιο, αλουμίνα και άμυνα, δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον τομέα Μετάλλων.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για έργα ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις μέσω asset rotation, περιορίζοντας τις ανάγκες για καθαρές επενδύσεις και στηρίζοντας την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων.

Για το 2026, η Euroxx προβλέπει EBITDA περίπου 1,06 δισ. ευρώ, με το πρώτο εξάμηνο να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στα 1,3 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,5 δισ. ευρώ το 2028, χάρη στην αύξηση της παραγωγής, τις υψηλές τιμές του αλουμινίου και την έγκαιρη ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων.

Η αποτίμηση βασίζεται στη μέθοδο Sum of the Parts και δεν ενσωματώνει ακόμη τη δραστηριότητα των κυκλικών μετάλλων, η οποία, σύμφωνα με την Euroxx, θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 200 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενου EBITDA σε ετήσια βάση.