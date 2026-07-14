Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Μνημόνιο Συνεργασίας με αντικείμενο την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες, την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της ετοιμότητας των σπουδαστών των τουριστικών σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού υπέγραψαν σήμερα η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός.

Η συνεργασία αφορά στους σπουδαστές και τους καταρτιζόμενους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού (ΣΑΕΚ Τουρισμού) και των Σχολών Ξεναγών και εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για τη διαρκή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, με στόχο οι νέοι επαγγελματίες του κλάδου να αποκτήσουν, παράλληλα με την επαγγελματική τους κατάρτιση, σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα λαμβάνουν πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες, στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (AED). Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας στους σπουδαστές και καταρτιζόμενους των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού.

Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μελλοντικοί επαγγελματίες του τουρισμού θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με ψυχραιμία, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ένα έκτακτο περιστατικό και να παρέχουν την αναγκαία αρχική βοήθεια και υποστήριξη έως την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή, δήλωσε: «Η ποιότητα της τουριστικής εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Συνδέεται άμεσα με την υπευθυνότητα, την πρόληψη και την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης όταν ένας συνάνθρωπός μας βρίσκεται σε ανάγκη.

Με τη σημερινή συμφωνία ενισχύουμε ουσιαστικά την εκπαίδευση των σπουδαστών μας, προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έναν φορέα με μακρά εμπειρία, επιστημονική γνώση και σημαντική κοινωνική προσφορά, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης κουλτούρας ασφάλειας και πρόληψης στις τουριστικές σχολές του Υπουργείου Τουρισμού και, ευρύτερα, στον ελληνικό τουρισμό».