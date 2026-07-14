ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό
Πολιτική
11:31 - 14 Ιουλ 2026

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε την Τρίτη (14/7) στις πρόσφατες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο, συγκεκριμένα την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα όσα είπε στο MEGA:

«Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Είχες εδώ και δύο μήνες μια Κεντρική Επιτροπή κι ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, το οποίο βγαίνει με απόφασή του και λέει «θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα». Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.

Και μάλιστα όταν από το άλλο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι «κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του άλλου και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί» και σου λέει ‘ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα’», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Η απόφαση αυτή που καταδίκασα και κατέκρινα προηγουμένως ήταν αυτή που πάρθηκε στις 6 Ιουνίου. Πριν δύο μέρες, συγκλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις προσπάθειες της, αναπληρώτριας γραμματέως και μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με τις 75 υπογραφές μελών της, είχε έντονη και ενισχυμένη απαρτία, η οποία αποφάσισε ότι πρακτικά ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει και στηρίζει άλλο κόμμα, αλλά με το πρόγραμμά του μπαίνει μπροστά και ετοιμάζει την εκλογική του επιτροπή και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, ηγούμενη όσο το δυνατόν πιο πλατιών δυνάμεων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, με ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, όπως ξεκαθάρισε ο κος Πολάκης.

Για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μία ξεκάθαρη ηγεσία και όχι συλλογική, ενώ εξήγησε ότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου δεν είναι δυνατή η άμεση εκλογή προέδρου.

«Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος πρέπει να προηγηθεί συνέδριο και να γίνουν εκλογές με κάλπη. Αυτή τη στιγμή, και καλοκαιριάτικα, κι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να εκλεγεί πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές, που θα πουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν στις εκλογές μαζί του».

«Θα διεκδικήσω της Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα διεκδικήσει και την Προεδρία του κόμματος, όταν θα γίνει συνέδριο και εκλογές».

«Εγώ πάντα τον έβαζα ψηλά τον ουρανό. Και εγώ δε θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να μπούμε ίσα-ίσα στη Βουλή. Εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουμε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ποσοστό, και να είμαστε καθοριστικός παράγοντας της επόμενης αριστερής δημοκρατικής κυβέρνησης».

«Πολιτικός απατεώνας ο Κασσελάκης»

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα και τον κατηγόρησε για υποβολή ψεύτικου Πόθεν Έσχες.

«Τον είχα στηρίξει τότε. Δεν το αρνήθηκα ότι αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που είχα κάνει, διότι ο άνθρωπος ήταν πολιτικός απατεώνας. Αυτά τα καραγκιοζιλίκια του κου Κασσελάκη, ας πούμε, που προσπαθεί να αντλήσει πέντε δευτερόλεπτα δημοσιότητας, γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, γιατί κατάλαβε ο κόσμος τι είναι… Αν είχαμε βρει ότι ο κος Κασσελάκης είχε πέντε offshore στα Marshall, δε θα γινόταν ποτέ Πρόεδρος του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ».

«Καταρχήν είναι ευθύνη αυτού που τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο, που υποτίθεται τον ψάχνουνε και δεν τον ελέγξανε. Και το λέω και συγκεκριμένα, ο κος Βασιλειάδης κι ο κος Καλογήρου. Αυτοί τον βάλανε στο ψηφοδέλτιο, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ όταν τα βρήκα αυτά, ενώ έλεγα ότι πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές για Πρόεδρος ξανά, λέω ότι μ’ αυτά τα χαρτιά παιδιά δεν μπορεί να είναι, διότι κατέθεσε ψεύτικο Πόθεν Έσχες».

«Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα στην πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ»

Από τα πυρά του δεν ξέφυγε ούτε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον Παύλο Πολάκη να τον θεωρεί υπεύθυνο για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν γίνεται ένα λάθος, τους συνεργάτες σου πάντα τους καλύπτεις. Όταν είστε μεταξύ σας, τους λες αυτά που πρέπει να τους πεις και είσαι και πάρα πολύ σκληρός. Αλλά όταν είσαι σε μια συλλογικότητα, προς τα έξω – για να είναι αποτελεσματική αυτή η συλλογικότητα – πρέπει να βγάζεις μια εικόνα και σοβαρότητας, ενότητας, ομόνοιας και να καλύπτεις όλα τα κλαδιά του δέντρου που μαζί ποτίζεται και χτίζεται».

«Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 2019 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει; Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόσμο στα σπίτια του και να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά να το καταδικάσει; Από αυτό το πράγμα μόνο, χάσαμε 7%».

«Μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό»

Όπως δήλωσε ο ίδιος, θεωρεί πως η υποψηφιότητά του μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή

«Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ την στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν πέρναγαν από την Περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και λερωθούνε. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα η Δούρου, με την ιστορία με το Μάτι και τα λοιπά, αλλά ήταν αυτή που μαζί μου, με 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε από την Περιφέρεια Αττικής, αγοράσαμε εξοπλισμό αξίας σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy23kr61m09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με Πολάκη, Δούρου, Παππά
Πολιτική

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με Πολάκη, Δούρου, Παππά

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος
Ειδήσεις

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ
Πολιτική

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ