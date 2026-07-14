Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Τα πλαστικά των ωκεανών αποκτούν νέα ζωή στη Χαβάη, καθώς ερευνητές τα μετατρέπουν σε υλικό για ασφαλτοστρώσεις.

Ερευνητές στη Χαβάη μετατρέπουν πλαστικά απορρίμματα και εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος σε υλικό για ασφαλτοστρώσεις, δίνοντας μια καινοτόμο λύση στην πλαστική ρύπανση των θαλασσών.

Τα πλαστικά που καταλήγουν στους ωκεανούς αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών παραμένουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, απειλώντας τη θαλάσσια ζωή και τα οικοσυστήματα.

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