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Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς
Χρηματιστήρια
23:18 - 14 Ιουλ 2026

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 14/7 οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά τις πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,38% στις 7.543,59 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,9%, ολοκληρώνοντας στις 26.107,01 μονάδες.

Ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε οριακά υψηλότερα, κλείνοντας με κέρδη μόλις 9,63 μονάδων ή 0,02% στις 52.508,27 μονάδες.

Την πορεία του βιομηχανικού δείκτη επιβάρυνε η μετοχή της IBM, η οποία υποχώρησε κατά 25%, μετά την προειδοποίηση της εταιρείας ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα των προβλέψεων, λόγω της ασθενέστερης ζήτησης στους τομείς λογισμικού και υποδομών.

Άνοδος για τις μετοχές ημιαγωγών

Οι τεχνολογικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά το sell-off της προηγούμενης ημέρας.

Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο περίπου 2,5%, ενώ η Applied Materials και η Teradyne ενισχύθηκαν κατά περίπου 4%.

Η Lam Research και η Micron Technology σημείωσαν κέρδη περίπου 5%, ενώ η STMicroelectronics κατέγραψε άνοδο άνω του 2%.

Ο πληθωρισμός χαλάρωσε – μειώνονται οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,5%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν μικρότερη πτώση, μόλις 0,2%, ενώ προέβλεπαν ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%.

Τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αποφύγει νέες αυξήσεις επιτοκίων βραχυπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησε στο 17%, από 42% μία ημέρα νωρίτερα.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, με την πιθανότητα να τοποθετείται στο 63%.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου δείχνουν ότι η έξαρση των τιμών που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν υποχωρεί, όμως αυτό μπορεί να είναι μόνο μια προσωρινή ανακούφιση, καθώς οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Σκάιλερ Γουάινand, επικεφαλής επενδύσεων της Regan Capital.

Όπως πρόσθεσε, τα στοιχεία πιθανότατα επιτρέπουν στη Fed να διατηρήσει στάση αναμονής προς το παρόν, αλλά σημείωσε ότι οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, μέχρι σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επιθετικές απέναντι στον πληθωρισμό.

Γουόρς: «Η έξαρση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελέσει παρελθόν»

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, καταθέτοντας ενώπιον του Κογκρέσου την Τρίτη, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο την άνοδο των τιμών.

«Η έξαρση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πετρέλαιο: Υποχώρησε από τα υψηλά, αλλά παρέμεινε ανοδικό

Οι τιμές του πετρελαίου απομακρύνθηκαν από τα υψηλά της ημέρας μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απαίτηση για επιβολή τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, παρέμειναν σε ανοδική τροχιά λόγω των νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο νωρίτερα ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε με άνοδο περίπου 1,5%, πάνω από τα 79 δολάρια.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 1,7%, πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι.

Ισχυρή άνοδος για τις τραπεζικές μετοχές

Στον τραπεζικό κλάδο, η Goldman Sachs πρωταγωνίστησε, καταγράφοντας άνοδο 9% μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι μεγάλες τράπεζες JPMorgan Chase και Bank of America ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τις μετοχές τους να ενισχύονται κατά περισσότερο από 2%.

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