Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του και πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων

Ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ (Tyrannosaurus Rex) μήκους 11,6 μέτρων (38 ποδιών) και ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών, με το όνομα Γκας (Gus), πουλήθηκε την Τρίτη στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s έναντι 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία απολιθωμένου σκελετού δεινοσαύρου, ξεπερνώντας τα 44,6 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταβάλει πριν από δύο χρόνια ο ιδρυτής της Citadel, Κένεθ Γκρίφιν, για τον Apex, έναν Στεγόσαυρο (Stegosaurus) ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών.

Όπως διαβάζουμε στη Walll Street Journal, τουλάχιστον πέντε πλειοδότες διεκδίκησαν το εντυπωσιακό έκθεμα σε μια «μάχη» προσφορών που διήρκεσε δέκα λεπτά. «Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο δάγκωμα», είπε η δημοπράτης Φίλις Κάο, προσπαθώντας να παρακινήσει την επόμενη προσφορά όταν το ποσό είχε φτάσει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. «Εξάλλου, πρόκειται για έναν T. Rex». Τελικά, ο σκελετός κατακυρώθηκε σε ανώνυμο αγοραστή που συμμετείχε τηλεφωνικά.

Ο Γκας ανακαλύφθηκε στον πλούσιο σε απολιθώματα γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek στη Νότια Ντακότα και ανασκάφηκε μεταξύ 2021 και 2023. Ακολούθησαν τρία χρόνια εργαστηριακής εργασίας για τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των οστών. Το εύρημα πήρε το όνομά του από τον εκλιπόντα Γκάρι «Γκας» Λίκινγκ, συνιδιοκτήτη, μαζί με τη σύζυγό του Ντάνα, ενός κτηνοτροφικού αγροκτήματος 6.500 στρεμμάτων (περίπου 26 τετραγωνικών χιλιομέτρων). Η ομάδα της ανασκαφής κατασκήνωνε επί πέντε μήνες κάθε χρόνο, προκειμένου να καλύψει όλη την περιοχή και να ανακτήσει κάθε κομμάτι του σκελετού, σε μια έκταση που τελικά έφτασε περίπου τα 7.000 τετραγωνικά πόδια (περίπου 650 τετραγωνικά μέτρα).

Αγοραστές από όλο τον κόσμο αποκτούν πλέον απολιθώματα για να τα εκθέτουν στα σπίτια και τα γραφεία τους. Ο ηθοποιός Ράσελ Κρόου είχε αγοράσει το 2008 από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, έναντι 35.000 δολαρίων, ένα κρανίο Μοσασαύρου (Mosasaur) για τα παιδιά του, ενώ οι δύο τους διασκέδαζαν και έπιναν μαζί, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή The Howard Stern Show το 2009. Ο Νίκολας Κέιτζ είχε επίσης αγοράσει σε δημοπρασία, το 2007, ένα κρανίο Tyrannosaurus bataar έναντι 276.000 δολαρίων, όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε εξαχθεί παράνομα από τη Μογγολία και αναγκάστηκε να το επιστρέψει, όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα όπου τα απολιθώματα που ανακαλύπτονται σε ιδιωτική γη μπορούν να πωληθούν νόμιμα, γεγονός που τροφοδοτεί εδώ και χρόνια τη συζήτηση για το κατά πόσο οι δεινόσαυροι θα πρέπει να αποτελούν ιδιωτική περιουσία. Ο Κερκ Τζόνσον, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian, επισημαίνει ότι οι εμπορικοί παλαιοντολόγοι επιτρέπεται να πραγματοποιούν ανασκαφές μόνο σε ιδιωτικές εκτάσεις, ενώ στις ομοσπονδιακές εκτάσεις έχουν δικαίωμα ανασκαφών μόνο τα μουσεία. Έτσι, όπως λέει, δεν πρόκειται για ανταγωνισμό αλλά για ένα οικοσύστημα που λειτουργεί συμπληρωματικά.

«Υπάρχουν περίπου 50 γνωστοί T. Rex σήμερα, επομένως δεν είναι ο Γκας ο μοναδικός», δήλωσε ο Τζόνσον. «Με λυπεί όταν ένα σπάνιο και νέο είδος βγαίνει σε δημοπρασία και εξαφανίζεται από τη δημόσια θέα. Ωστόσο, πολλοί από όσους αγοράζουν δεινοσαύρους καταλήγουν τελικά να τους δανείζουν ή να τους δωρίζουν σε μουσεία. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα.»

Η αγορά απολιθωμάτων απέκτησε νέα δυναμική μετά την πώληση, το 2020, του Stan, ενός T. Rex, έναντι 31,8 εκατομμυρίων δολαρίων στο Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Ο δεινόσαυρος εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης, το οποίο άνοιξε το 2025. Πριν από εκείνη την πώληση, το υψηλότερο τίμημα που είχε καταβληθεί για απολίθωμα ήταν 8,4 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που παρέμενε αξεπέραστο για σχεδόν 30 χρόνια από την πώληση της Sue, μιας ακόμη T. Rex, η οποία σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field του Σικάγου.

Οι υψηλότερες τιμές αναμόρφωσαν την αγορά, ενθαρρύνοντας περισσότερες πωλήσεις απολιθωμάτων και προσφέροντας στους εμπορικούς παλαιοντολόγους περισσότερους πόρους για να χρηματοδοτούν πολυδάπανες ανασκαφές που διαρκούν χρόνια. Ο Γκας ανασκάφηκε και συναρμολογήθηκε μέσα σε πέντε χρόνια από την ομάδα της Theropoda Expeditions, η οποία κατέγραψε με εξαιρετική λεπτομέρεια τη θέση όπου βρέθηκε κάθε οστό. Ο σκελετός είναι κατά 61% πλήρης ως προς τον αριθμό των οστών και κατά 75% έως 80% πλήρης ως προς τη συνολική οστική μάζα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πληρέστερους T. Rex που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί.

Άλλα σημαντικά αντικείμενα της δημοπρασίας φυσικής ιστορίας του Sotheby’s ήταν οι γνάθοι ενός Αλλόσαυρου (Allosaurus) με δόντια, οι οποίες πουλήθηκαν έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, καθώς και ένα πόδι T. Rex ύψους περίπου 2,9 μέτρων (9,5 ποδιών), το οποίο πωλήθηκε από το Black Hills Institute έναντι 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα έσοδα να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του νέου του μουσείου φυσικής ιστορίας.

«Η αξία των απολιθωμάτων έχει αλλάξει θεαματικά», δήλωσε ο Πίτερ Λάρσον, επικεφαλής του Black Hills Institute, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στις ανασκαφές των περίφημων T. Rex Sue και Stan. «Οι άνθρωποι είναι πλέον διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτό που πραγματικά αξίζουν.»