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Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ
Αυτοδιοίκηση
22:15 - 14 Ιουλ 2026

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, προχωρά στη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ. Σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο κτίριο που βρίσκεται στο Μεταξουργείο και παρακολούθησε την εξέλιξη των εργασιών.

Χάρης Δούκας: «Χτίζουμε με συνέπεια την Αθήνα που δεν αφήνει κανέναν πίσω και μετατρέπει τη συμπερίληψη σε πράξη»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσουμε για 12 χρόνια το δημοτικό κτίριο στο Μεταξουργείο, κάνουμε πράξη μια σημαντική κοινωνική δέσμευση. Τον Σεπτέμβριο, η Αθήνα αποκτά το πρώτο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, που θα φιλοξενεί 60 άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που δίνει έμφαση στην ημερήσια φροντίδα, επιστρέφοντας ανακούφιση και χαμόγελα αισιοδοξίας στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις. Χτίζουμε με συνέπεια την Αθήνα που δεν αφήνει κανέναν πίσω και μετατρέπει τη συμπερίληψη σε πράξη».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε: «Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την παραχώρηση του συγκεκριμένου δημοτικού κτιρίου δίνουμε νέα ζωή σε έναν δημοτικό χώρο, ώστε να φιλοξενήσει μια σημαντική κοινωνική δομή για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Στόχος μας είναι, κάθε δημοτικό ακίνητο να αξιοποιείται με τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους δημότες και να καλύπτει ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας Έλενα Μαντζαβίνου, τόνισε: «Η δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ στον Δήμο Αθηναίων αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για έναν Δήμο περισσότερο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό. Η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στις υποδομές, αλλά αφορά στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνική ζωή, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στη δημιουργική απασχόληση. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με φορείς και συλλόγους, ώστε να διαμορφώνουμε συνθήκες που ενισχύουν την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, που παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων στο «Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία “Παναγία Ευαγγελίστρια”». Επιπλέον, συζήτησε με εκπροσώπους του Σωματείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου.

Ένα πρότυπο κέντρο, ειδικά σχεδιασμένο και πλήρως προσβάσιμο

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ευθύνη του «Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία “Παναγία Ευαγγελίστρια”» και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ανακαίνισης, διαρρύθμισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου χώρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ωφελούμενων.

Πιο αναλυτικά, έχει γίνει ολική νέα εγκατάσταση υδραυλικών, καλωδίωσης και πλακιδίων, βάψιμο, επίστρωση νέων πατωμάτων, κατασκευή WC ΑμεΑ, αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση γυψοσανίδων. Κατά την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, τριάντα εργαζόμενοι της L’Oreal συμμετείχαν εθελοντικά στο βάψιμο του κτηρίου. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τοποθετηθεί το αναβατόριο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από εργαστήρια για άτομα με νοητική αναπηρία, άτομα στο φάσμα του αυτισμού και νευρoδιαφορετικότητα, υποστηρίζοντας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους. Επιπλέον, θα παρέχεται σίτιση & μετακίνηση με βανάκι.

Η παραχώρηση του δημοτικού κτιρίου αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου να στηρίζει δράσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο και να ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, την ισότητα και την αξιοπρεπή συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή.

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ θα είναι κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων. Μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων θα μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ωφελούμενων εκτός Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το «Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία “Παναγία Ευαγγελίστρια”» για πληροφορίες, ραντεβού και αξιολόγηση στον αριθμό: 2109941486 & στο 2144088064 (Τμήμα Πολιτικών Ισότητας, & Αντιμετώπισης Διακρίσεων, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δήμου Αθηναίων)

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