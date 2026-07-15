ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:29 - 15 Ιουλ 2026

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ στον εισερχόμενο τουρισμό, εξακολουθεί να απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά από μία αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία στην Ευρώπη δημιουργεί ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 100 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τον αεροπορικό τουρισμό και τη Γενική Αεροπορία, έναν κλάδο που απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Παρά τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της χώρας και το εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών αεροδρομίων, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό προϊόν αεροπορικού τουρισμού. Γραφειοκρατικές διαδικασίες, υψηλό λειτουργικό κόστος, ελλείψεις στις υποδομές και ένα κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση ιδιωτικών αεροσκαφών και των επιβατών τους.

Αυτή τη χαμένη ευκαιρία επιχείρησαν να αναδείξουν, σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Τρίτης 14/7, η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς), μέσω του νεοσύστατου Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης, και η Πανελλήνια Ένωση Πιλότων, με αφορμή την επικείμενη παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

Η παραχώρηση των 22 αεροδρομίων ως αφετηρία μιας νέας στρατηγικής

Η συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία. Όπως αναφέρεται, η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δημιουργεί –σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου– μια μοναδική ευκαιρία να ενσωματωθούν στις συμβάσεις παραχώρησης προβλέψεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας.

Όπως επισημαίνουν, κάτι αντίστοιχο δεν είχε προβλεφθεί κατά την πρώτη παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, με αποτέλεσμα οι ανάγκες της Γενικής και Επιχειρηματικής Αεροπορίας να παραμείνουν στο περιθώριο.

Οι επενδύσεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τη νέα παραχώρηση εκτιμώνται μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια των συμβάσεων αναμένεται να φθάσει τα 40 χρόνια. Ωστόσο, οι φορείς υποστηρίζουν ότι η επιτυχία του εγχειρήματος δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την αναβάθμιση των υποδομών, αλλά κυρίως από τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των αεροδρομίων πέρα από τις συμβατικές εμπορικές πτήσεις.

Ένας κλάδος με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Ένωση Πιλότων, η Γενική Αεροπορία στην Ευρώπη αριθμεί περίπου 100.000 αεροσκάφη και περισσότερους από 150.000 χειριστές, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς διασυνοριακές μετακινήσεις.

Πρόκειται για μία αγορά που απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές δαπάνες σε διαμονή, εστίαση, υπηρεσίες και τοπικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη περιοχών που δεν αποτελούν απαραίτητα προορισμούς μαζικού τουρισμού.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια χώρα που πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο τουρισμό και να μην έχει δημιουργήσει ακόμη το απαραίτητο πλαίσιο για τον αεροπορικό τουρισμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι εκπρόσωποι του ICC Ελλάς.

Οι χρόνιες δυσλειτουργίες που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις

Παρότι από το 2018 ο αεροπορικός τουρισμός έχει ενταχθεί θεσμικά στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού, η εφαρμογή του παραμένει ουσιαστικά ανενεργή.

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν τα επόμενα χρόνια είτε δεν συνεδρίασαν είτε δεν παρήγαγαν ουσιαστικό έργο, ενώ τα προβλήματα στα αεροδρόμια εξακολουθούν να αποτελούν βασικό αντικίνητρο για την ανάπτυξη του κλάδου.

Οι φορείς επισημαίνουν ως σημαντικότερα εμπόδια τις υψηλές χρεώσεις, την έλλειψη θέσεων στάθμευσης, τις δυσκολίες στον ανεφοδιασμό καυσίμων, τις περιορισμένες ώρες λειτουργίας μικρών αεροδρομίων, καθώς και διαδικασίες τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων που παραμένουν αυστηρότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, η οποία διαθέτει εκατοντάδες αεροδρόμια και πεδία προσγείωσης για αεροσκάφη Γενικής Αεροπορίας και έχει καταφέρει να αναπτύξει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Τα 22 αεροδρόμια μπορούν να αποκτήσουν νέο ρόλο

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως υποδομές εξυπηρέτησης εμπορικών πτήσεων.

Πολλά από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως βάσεις Γενικής και Επιχειρηματικής Αεροπορίας, κέντρα αεροπορικής εκπαίδευσης, υποδομές πολιτικής προστασίας ή ακόμη και κόμβοι για υπηρεσίες αεροδιακομιδών και ειδικών αεροπορικών αποστολών.

Η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα συγκεκριμένα αεροδρόμια εξυπηρετούν κυρίως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές με διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά από εκείνα των μεγάλων τουριστικών αεροδρομίων.

Οι παρεμβάσεις που προτείνει το ICC Ελλάς

Με αφορμή τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, το ICC Ελλάς προτείνει να υπάρξει σαφής διάκριση ανάμεσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου και στις θεσμικές παρεμβάσεις που οφείλει να υλοποιήσει η Πολιτεία.

Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η εξασφάλιση επαρκών θέσεων στάθμευσης για αεροσκάφη Γενικής Αεροπορίας, η διαθεσιμότητα καυσίμων, η εφαρμογή διαφανών και αναλογικών χρεώσεων, η βελτίωση της επίγειας εξυπηρέτησης και η καθιέρωση συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ζητείται η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της αεροπορικής εκπαίδευσης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανανέωση του εκπαιδευτικού στόλου και η αναθεώρηση διαδικασιών που εξακολουθούν να δημιουργούν περιττές καθυστερήσεις στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις.

Το ζητούμενο: ένα νέο τουριστικό προϊόν

Οι φορείς του κλάδου υποστηρίζουν ότι η αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων δεν πρέπει να περιοριστεί σε κτιριακές παρεμβάσεις ή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Η πραγματική υπεραξία, όπως σημειώνουν, θα προκύψει εφόσον η Ελλάδα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού και της Γενικής Αεροπορίας. Πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες υψηλής δαπάνης, να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες, να επεκτείνει την τουριστική περίοδο και να προσδώσει νέα αναπτυξιακή διάσταση σε περιοχές που σήμερα παραμένουν εκτός των κυρίαρχων τουριστικών ροών.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 10:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens
Επιχειρήσεις

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/07/2026 - 10:14

Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές

Οικονομία
15/07/2026 - 10:02

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. με φορολογικά έσοδα €33,9 δισ. στο 6μηνο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 10:00

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:53

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Αναλύσεις
15/07/2026 - 09:53

Euroxx: Τιμή-στόχος στα 56,8 ευρώ για τη Metlen – Βλέπει περιθώριο ανόδου 38%

Magazino
15/07/2026 - 09:48

Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του και πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατ. δολαρίων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 09:43

SMERC: Είσοδος σε μια αγορά €200 εκατ. – Οι προκλήσεις του «Rolex - ΦΠΑ» και της ασφάλισης κατοικιδίων

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 09:35

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 09:29

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 08:12

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 08:00

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 07:54

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 07:45

Παπαστράτος FutuReady: Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ