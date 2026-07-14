Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Σε αλλαγή γραμμής σχετικά με τα μέτρα που είχε προαναγγείλει για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι αντί για την επιβολή τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί, εξαιρώντας ωστόσο τα πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

«Το πετρέλαιο ρέει περισσότερο από ποτέ, χάρη στην εκπληκτική δύναμη του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτά για τη διεθνή ναυτιλία, με εξαίρεση τις μεταφορές που σχετίζονται με το Ιράν.

«Θα επιβάλουμε έναν πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που έρχονται ή φεύγουν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε έχει σχέση με ιρανικό φορτίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το τέλος 20% στις επενδύσεις με τις χώρες του Κόλπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το σχέδιο για την επιβολή «τέλους αποζημίωσης» 20% προς τις ΗΠΑ με νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις από τις χώρες του Κόλπου θα είναι «τεράστιες» και θα ενισχύσουν την αμερικανική οικονομία, δημιουργώντας νέες παραγωγικές υποδομές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

«Θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να εισρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλοπληρωμένες αμερικανικές θέσεις εργασίας», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι νέες συμφωνίες θα αυξήσουν περαιτέρω τις ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε ήδη «τις μεγαλύτερες στην ιστορία».

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την ότι οδηγεί τη χώρα «στον δρόμο της ολοκληρωτικής καταστροφής».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, τελείωσαν. Και το σημαντικότερο: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για νέα περίοδο ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Αμερική νικά ξανά, νικά όπως ποτέ άλλοτε».

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116918941071241802}

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Πιο αναλυτικά, η πλήρης ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Το πετρέλαιο ρέει περισσότερο από ποτέ, χάρη στην εκπληκτική δύναμη του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς, αλλά και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο — με μεγάλη διαφορά — τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλη τη ναυτιλιακή κίνηση, με εξαίρεση το Ιράν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ψευδούς, βίαιης και κακόβουλης ηγεσίας του, η οποία οδηγεί τη χώρα στον δρόμο της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε έναν πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από ιρανικά λιμάνια, ή μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικό φορτίο.

Με βάση τις ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες που είχα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν οι διάφορες χώρες του Κόλπου με τις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επωφελείς για τις ίδιες τις χώρες και το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε ήδη τη μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία. Όμως αυτές οι νέες επενδύσεις θα κάνουν το ποσό ακόμη μεγαλύτερο.

Θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να εισρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλοπληρωμένες αμερικανικές θέσεις εργασίας!

Η Αμερική ΝΙΚΑ ξανά, νικά όπως ποτέ άλλοτε.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, τελείωσαν. Και το σημαντικότερο: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».