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Ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ, η Γκιλφόιλ και ο... Καμμένος
Ανεμοδείκτης
14:41 - 07 Σεπ 2025

Ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ, η Γκιλφόιλ και ο... Καμμένος

Reporter.gr Newsroom
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Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν ως συνήθως μακροσκελής, αλλά δεν έκρυβε ιδιαίτερα εκπλήξεις ή αποκαλύψεις.

Ο Πρωθυπουργός είπε σε γενικές γραμμές τα αναμενόμενα για τις εκλογές, τον εκλογικό νόμο, τις εξαγγελίες του, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.

Λίγο «αλατοπίπερο» είχαν τα σχόλια του για τον Αλέξη Τσίπρα και η ατάκα του πως έχει ως «χρυσό χορηγό» συγκεκριμένο επιχειρηματία και όλοι ξέρουμε ποιον εννοεί...

Άξια αναφοράς ήταν επίσης η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες χαρακτήρισε πολύ καλές.

«Να σας θυμίσω ότι έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές», είπε χαρακτηριστικά.

Για την καθυστέρηση της έλευσης της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, αλλά πρόσθεσε με διάθεση χιούμορ πως «δυστυχώς δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όπως ο κ. Καμμένος, για να τα τακτοποιώ όλα με ένα τηλεφώνημα».

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