Σε αυτά τα νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% – Ποια εντάσσονται στο νέο καθεστώς

Μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ 24% θα μειωθεί στο 17%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής 13% θα διαμορφωθεί στο 9%. Η εξαγγελία αυτή αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις του πακέτου μέτρων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε ήδη για πέντε νησιά — τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω — λόγω της ιδιαίτερης επιβάρυνσης από το μεταναστευτικό.

Με τη νέα ρύθμιση, στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ θα ενταχθούν και άλλες νησιωτικές περιοχές που πληρούν τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Η μείωση αυτή συνεπάγεται άμεσα οφέλη για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όπως χαμηλότερες τιμές σε βασικά αγαθά και τρόφιμα, μικρότερο κόστος σε υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού, καθώς και μειωμένες τιμές σε προϊόντα όπως φάρμακα και βιβλία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και του τουριστικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει σαφές μήνυμα στήριξης προς τις νησιωτικές κοινωνίες που διατηρούν ζωντανά τα σύνορα της χώρας.

Αναλυτικά τα νησιά τα οποία εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ: