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Μπρατάκος: Θετικά τα μέτρα, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις
Επιχειρήσεις
12:55 - 07 Σεπ 2025

Μπρατάκος: Θετικά τα μέτρα, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Δήλωση Προέδρου ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού,  κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ:

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμα μέτρα στήριξης εντός των δημοσιονομικών πλαισίων της χώρας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, αλλά και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις θετικές προβλέψεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Τα μέτρα που αφορούν την εξωστρέφεια, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την απλούστευση της αδειοδότησης, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει, επίσης, την επιτάχυνση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν επενδυτικές δυνάμεις, θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ιδιαίτερη επισήμανση αξίζει η μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, όπου είναι κρίσιμο οι παρεμβάσεις να διαμορφώσουν μόνιμο μηχανισμό μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις που παράγουν, δημιουργούν και πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις:

  • στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ώστε να καταστεί πραγματικός αρωγός της ανάπτυξης,
  • στην άρση εμποδίων και ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων,
  • στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων θέσεων που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις: απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση ρευστότητας, στήριξη επενδύσεων και στοχευμένα κίνητρα για τη βιομηχανία, την υψηλή βιοτεχνία και την καινοτομία.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή, με στόχο μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη».

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