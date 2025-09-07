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Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες στην Επιτροπή Λιμενικών Υποδομών των ΗΠΑ
Ναυτιλία
12:41 - 07 Σεπ 2025

Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες στην Επιτροπή Λιμενικών Υποδομών των ΗΠΑ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες του λιμενικού και μεταφορικού τομέα εντάσσονται στην Επιτροπή Λιμενικών Υποδομών του Transportation Research Board, οργανισμού των National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

Ο Δρ.Σωτήρης Θεοφάνης και η Δρ.Μαρία Μποϊλέ ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Standing Committee on Port Operations and Infrastructure (AW011) του Transportation Research Board (TRB),που αποτελεί πρόγραμμα των National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή τους αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους συμβολής στον τομέα των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών.

Το TRB συγκεντρώνει διεθνείς εμπειρογνώμονες στις μεταφορές, προκειμένου να αντιμετωπίσει σύνθετα ζητήματα πολιτικής και τεχνολογίας με έμφαση στις ΗΠΑ, αλλά και με προεκτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Τεχνικές Επιτροπές του θεωρούνται καίρια όργανα σχεδιασμού και έρευνας, καθώς παρακολουθούν τις εξελίξεις, αναπτύσσουν καινοτόμες πρακτικές και επηρεάζουν στρατηγικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή Λιμενικών Υποδομών (AW011) έχει ξεχωριστό βάρος για τον διεθνή λιμενικό και ναυτιλιακό κλάδο, προσφέροντας πλατφόρμα υψηλής τεχνογνωσίας και συνεργασίας.

Ο Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη λιμενική βιομηχανία, την εφοδιαστική και τις εμπορευματικές μεταφορές. Έχει διατελέσει στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας – Λιμενικού Σώματος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ (δύο θητείες), καθώς και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στο CAIT του Rutgers.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της European Sea Ports Organisation (ESPO) και το 2019 αναδείχθηκε Port Professional of the Month in Europe. Έχει συνεργαστεί ως εμπειρογνώμονας με 19 χώρες, έχει διατελέσει Επίτιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο York (Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ σήμερα είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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Η Δρ. Μαρία Μποϊλέ είναι Καθηγήτρια Διαχείρισης και Πολιτικής Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία. Στο παρελθόν υπήρξε Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα και στο Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers στις ΗΠΑ. Είναι Συντονίστρια της European Waterborne Technology Platform, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε έρευνα και πολιτική μεταφορών και πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις.

Η ένταξη δύο Ελλήνων επιστημόνων σε μια από τις πιο επιδραστικές επιτροπές του TRB αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της ελληνικής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας στον τομέα των μεταφορών και των λιμένων, καθώς και τη συμβολή της χώρας στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών σε διεθνές επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2025 - 18:13
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