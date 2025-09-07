Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους

O Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε την έλλειψη κοστολόγησης και την ελπίδα του «να μην τον άκουσε ο κ. Μαρινάκης και τον κατηγορήσει. Αν θυμάστε εμάς μας είχαν χαρακτηρίσει πολιτικούς απατεώνες».

«Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δε φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός χθες, αν είδατε, κοστολόγησε μόνο την φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που είπε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση. Ο Πρωθυπουργός χθες παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία.

Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Βέβαια δεν ακούσαμε κάτι για τους αγρότες που έχουν περάσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και έχουν δει εισόδημα, που θα μπορούσε να πηγαίνει σε αυτούς, να καταλήγει σε επιτήδειους που έχουν γαλάζια κάλυψη. Μου έκανε, δε, φοβερή εντύπωση ότι δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες. Η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημα αλλά μάλλον για τον Πρωθυπουργό δεν υπάρχουν καρτέλ, ούτε λέξη για ελέγχους. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση και η εικόνα πανηγυρισμού του κ. Μητσοτάκη την ώρα που ανακοίνωνε τα μέτρα – είναι προφανώς το άγχος και ο πανικός που έχει-. Όλα αυτά τη στιγμή που έλεγε ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της νέας γενιάς και της οικογένειας. Έξι χρόνια, ποια ώρα ήταν;» αναρωτήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου στρέφοντας τον προβολέα σε κοινωνικές ομάδες που ξέχασε να αναφέρει χθες ο Πρωθυπουργός.

Κληθείς, δε, να απαντήσει στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι φόροι, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «όλες οι μελέτες συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων των τελευταίων ετών δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς 1,2 δισ. ήταν αυτά που εξοικονόμησε το κράτος το 2025 αποκλειστικά και μόνο από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως ήρθε η ώρα της οικογένειας , ενώ επί των ημερών του οι γεννήσεις είναι λιγότερες από ποτέ χωρίς να υπάρχει οικονομική κρίση . Δεν νοιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για την αποτυχία του;».

«Το ζήτημα της επιβάρυνσης, ειδικά των οικογενειών με τέκνα, φορολογικά το έχει θέσει πρώτος απ’ όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και δύο χρόνια» επανέλαβε ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε:

«Άρα, προφανώς, τα μέτρα αυτά που αφορούν κυρίως στους νέους και μια άλλη αντιμετώπιση φορολογική των οικογενειών με τέκνα είναι θετικά αν και έρχονται καθυστερημένα. Άργησαν πολύ, έγινε μεγάλη ζημιά στο δημογραφικό .

Εμείς λέμε ότι κάθε μέτρο που ελαφρύνει τους πολίτες είναι θετικό. Ο Πρωθυπουργός όμως χθες εξήγγειλε αποσπασματικά μέτρα χωρίς αρχή, μέση και τέλος.

Εμείς τι λέμε; Πρώτα αλλάζει το κράτος για να μπορεί να είναι αξιόπιστο και να διαχέει με διαφάνεια επενδυτικούς πόρους. Δεύτερον, ταυτόχρονα, αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, εκεί που δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση και έχασε η χώρα μία μεγάλη ευκαιρία. Και μετά, με αυτά ως προαπαιτούμενα, στηρίζεις την κοινωνία. Για δίκαιη κοινωνία, φορολογική δικαιοσύνη και ευημερία. Χθες ακούσαμε ανάκατα μέτρα - αρκετά είναι σε θετική κατεύθυνση αλλά χωρίς σχεδιασμό, φοβάμαι πως θα έχουν, λιγότερο θετικό αντίκτυπο από ότι θα μπορούσαν. Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει πως την νοιάζει μόνο η επικοινωνία και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά όσα εξαγγέλλει».

Προχωρώντας σε ανάλυση σχετικά με τη σύνδεση του δημογραφικού ζητήματος με την οικονομία, τόνισε ότι «το οικονομικό είναι μια τεράστια πτυχή που αφορά το δημογραφικό, προφανώς. Ο κόσμος δε βλέπει ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν τόσο πολύ που μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να κάνει παιδιά; Δε βλέπει ότι με τα σημερινά εισοδήματα μία οικογένεια δεν μπορεί να κάνει οικονομικό προγραμματισμό;

Η χώρα μας είναι στις δέκα πιο γερασμένες χώρες του πλανήτη αυτή την στιγμή. Η χώρα μας είναι μία χώρα που τα προηγούμενα έξι χρόνια έπεσαν 70 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τη νέα ΚΑΠ. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει πλήρως το μοντέλο ανάπτυξης. Θα μπορούσε, αντί να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο , περιορισμένο μόνο στον τουρισμό και το real estate, να έχει δώσει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και να έχει βοηθήσει να κρατηθεί ο ζωτικός, ο παραγωγικός ιστός στην περιφέρεια, που είναι κομβικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, όπως πχ. τα ζητήματα των εξωσωματικών και της κατάψυξης ωαρίων, όπως και η χορήγηση επιδόματος τα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του τέκνου με εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα σκέλος μίας ολιστικής προσέγγισης που έχει και φοροαπαλλαγές και οικονομικές ενισχύσεις».

Τέλος, με αφορμή το χθεσινό κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για συναίνεση σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε αυτήν την στάση «μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την πιο μεγάλη κλοπή που έγινε χθες» και εξήγησε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και μήνες, πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυβέρνηση δέχτηκε και δεσμεύτηκε, πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ξαναδεί Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ως δική του πρωτοβουλία κάτι που έχει δρομολογηθεί με πρωτοβουλία άλλου κόμματος, όπως η έναρξη εθνικού διαλόγου για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Χρειάζεται και η ηθική στην πολιτική. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις με θράσος κάτι που το ΠΑΣΟΚ πήρε ως πρωτοβουλία και εσύ αποδέχτηκες. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ο κόσμος πια θέλει αξιοπιστία και συνέπεια. Χρειάζεται ένα συμβόλαιο αλήθειας και τέτοιο δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός».