Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα παραιτηθεί μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στον ρόλο του, έπειτα από δύο συντριπτικές κοινοβουλευτικές ήττες που κόστισαν στο επί μακρόν κυβερνών κόμμα την πλειοψηφία του συνασπισμού του και στα δύο νομοθετικά σώματα.

Ο Ισίμπα δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του αρχηγού του κόμματος και, ως εκ τούτου, από την ηγεσία της χώρας. Είπε ότι ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Χιρόσι Μοριγιάμα, για τη διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη μετά την παραίτησή του.

Η παραίτηση του Ισίμπα επιδεινώνει μια ασυνήθιστη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στην Ιαπωνία, μια από τις πιο σταθερές δημοκρατίες στον κόσμο και σημαντικό σύμμαχο ασφαλείας των ΗΠΑ, όπου το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) παρέμεινε στην εξουσία σχεδόν αδιάλειπτα για σχεδόν επτά δεκαετίες.

Ο Ισίμπα ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών και να μεταρρυθμίσει το κόμμα του, το οποίο αντιμετώπιζε δυσκολίες μετά από ένα σκάνδαλο χρηματοδότησης.

Ωστόσο, το κόμμα έχασε στη συνέχεια την απόλυτη πλειοψηφία του στην ισχυρότερη κάτω βουλή του κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Η ήττα αποδυνάμωσε σημαντικά τη θέση του Ισίμπα και στη συνέχεια ήρθε το πλήγμα της ήττας στις εκλογές της άνω βουλής τον Ιούλιο, αφήνοντας το κόμμα χωρίς πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, αφού κυβερνούσε σχεδόν συνεχώς από το 1955.

Ο Ισίμπα είχε αντισταθεί στις εκκλήσεις για παραίτησή του, αλλά τελικά υπέκυψε στις πιέσεις.