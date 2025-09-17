Εκλογές ΔΣΑ: ΝΔ εναντίον... ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Μπορεί οι εκλογικές αναμετρήσεις να απέχουν ακόμη (τουλάχιστον με βάση τα όσα μπορούν να διαφανούν έως και σήμερα), όμως υπάρχει ένα εκλογικό «ραντεβού» τους προσεχείς μήνες, που μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτικό βαρόμετρο.

Είναι οι εκλογές του Νοεμβρίου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, όπου παραδοσιακά καταγράφονται τάσεις, με τις ιδιαιτερότητες που πάντα υπάρχουν στο χώρο του συνδικαλισμού και λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων. Η ΝΔ στηρίζει τον Δημήτρη Αναστασόπουλο, ο οποίος διαθέτει ένα μετριοπαθές προφίλ και προετοιμάζεται εδώ και μηνες. Ηταν υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές του 2021, όπου στο β’ γύρο είχε λάβει ποσοστό 40,22% και είχε ηττηθεί από τον Δημήτρη Βερβεσό, υποστηριζόμενο από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε λάβει 59,78% κερδίζοντας μία δεύτερη θητεία – εξ ου και δεν έχει δικαίωμα να είναι πάλι υποψήφιος.

Όπως όμως σημειώνεται από πρόσωπα που παρακολουθούν τις τάσεις που διαμορφώνονται, οι εφετινές εκλογές των δικηγόρων είναι πιθανό να έχουν μία πρωτοτυπία. Εφόσον κατά τα αναμενόμενα κριθούν στο β’ γύρο, δεν αποκλείεται να βρεθούν εκεί αντιμέτωποι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος στηρίζεται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκτιμάται ότι προσελκύει τις ψήφους των νεαρότερων δικηγόρων. Στην αναμέτρηση του 2021 είχε πάρει 14,98%...